Renault renoue avec les bénéfices et vise une marge d'au moins 4% en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé vendredi viser un taux de marge opérationnelle d'au moins 4% en 2022 après avoir renoué avec les bénéfices en 2021, malgré l'impact de la pénurie de semi-conducteurs qui a amputé sa production de 500.000 véhicules. Le groupe a par ailleurs dégagé l'an passé un taux de marge opérationnelle de 3,6%, dépassant dès 2021 son objectif fixé à l'horizon 2023.

A 10h05, l'action Renault s'adjugeait 3%, à 37,42 euros, à la suite de ces annonces. Le groupe a publié des résultats "encourageants et robustes", indique Oddo BHF. L'intermédiaire financier estime que les perspectives pour 2022 sont "probablement prudentes".

Pour l'exercice 2022, Renault prévoit une marge opérationnelle supérieur ou égale à 4%, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie opérationnel de l'automobile supérieure ou égale à 1 milliard d'euros.

Ces objectifs tiennent compte d'un "environnement de marché" pénalisé par la hausse des prix des matières premières et la crise des semi-conducteurs. Renault s'attend à subir une perte de production de 300.000 véhicules au cours de l'exercice 2022 en raison de cette pénurie. La directrice financière, Clotilde Delbos, a elle indiqué lors d'une conférence avec des analystes, que l'impact des prix des matières premières sur les finances du groupe pourrait être plus deux fois plus fort cette année qu'en 2021.

D'importantes hausses de prix

En avance sur les objectifs de son plan à moyen terme, Renault tiendra une journée dédiée aux investisseurs à l'automne 2022 pour faire une mise à jour de sa stratégie.

"Renault est de retour", a clamé le directeur général du groupe, Luca de Meo, au cours de la conférence avec des analystes.

Le groupe a livré ces perspectives alors qu'il a renoué avec un bénéfice net l'an passé, tirant notamment parti des hausses de prix de ses modèles. Sur l'ensemble de 2021, le résultat net du groupe s'est inscrit à 888 millions d'euros, contre une perte de 8 milliards d'euros en 2020. Le groupe n'avait plus enregistré de bénéfice net depuis l'exercice 2018. La contribution de Nissan au résultat net a été positive à hauteur de 380 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 46,2 milliards d'euros, en hausse de 6,3% sur un an en données publiées et de 8% à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires de l'automobile hors Avtovaz a progressé de 7,1%, à 40,4 milliards d'euros. Les efforts menés par le groupe pour augmenter ses prix ont notamment eu un impact positif de 5,7 points.

Luca de Meo estime que Renault disposera encore de marges de manoeuvre pour poursuivre ces hausses de tarifs cette année, notamment parce que ses concurrents devraient faire de même, a-t-il expliqué. En conséquence, les hausses de prix "ne dégraderont pas notre compétitivité", a souligné le dirigeant. Le groupe bénéficiera aussi de son offensive en termes de nouveaux produits, a-t-il ajouté. Renault lancera cette année sept véhicules, dont la Mégane E-TECH et l'Austral, deux modèles marquant l'offensive du groupe sur le segment C, celui des monospaces compacts.

Pas de dividende au titre de 2021

La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 1,7 milliard d'euros l'an passé, à comparer à un montant négatif de 337 millions d'euros en 2020. Rapporté au chiffre d'affaires, le taux de marge opérationnelle s'est s'inscrit à 3,6%, alors que l'entreprise visait un chiffre de 2,8%. La marge opérationnelle de l'automobile hors Avtovaz a atteint 0,6%.

Le free cash-flow opérationnel de l'automobile est ressorti positif à 1,27 millliard d'euros en 2021.

Malgré des résultats en forte amélioration, le groupe ne proposera pas de verser de dividende au titre de l'exercice 2021. Le constructeur compte d'abord revenir à une position nette positive de trésorerie, avant de verser un coupon. Or à fin décembre cette position était négative à hauteur de 1,6 milliard d'euros.

Remboursement du PGE

Renault a aussi annoncé qu'il rembourserait 2 milliard d'euros d'emprunts liés au prêt garanti par l'Etat (PGE) contracté en 2020. Le solde de 1 milliard d'euros sera intégralement remboursé d'ici à la fin 2023.

Le groupe au losange a également annoncé qu'il réfléchissait à rassembler ses activités et technologies 100% électriques en France au sein d'une même structure pour en accélérer la croissance. De même, la société étudie "également l'opportunité de rassembler ses activités et ses technologies de moteurs et transmissions thermiques et hybrides basées hors de France au sein d'une entité spécifique".

"Les résultats de ces réflexions seront partagés régulièrement avec les différentes instances du groupe et feront l'objet de procédures d'information et/ou consultation conformément aux dispositions en vigueur dans les différents pays concernés", a indiqué Renault.

