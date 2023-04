Verkor fournira à Renault les batteries de la future Alpine compacte

PARIS (Reuters) - Renault et Verkor ont annoncé jeudi un partenariat commercial de long terme portant sur la fourniture par la start-up grenobloise de 12 GWh par an de batteries électriques au constructeur automobile français, notamment pour sa future Alpine compacte.

"(Ce partenariat) s'inscrit dans l'ambition du groupe, et de sa future entité Ampère dédiée à l'électrique et au (logiciel), de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur électrique", a déclaré François Provost, directeur des Achats et des partenariats de Renault, cité dans un communiqué.

Le groupe au losange prévoit d'introduire en Bourse d'ici la fin de l'année cette entité électrique Ampère, avec une prise de participation pouvant atteindre 15% de son partenaire historique Nissan et un plus petit investissement du géant américain des semi-conducteurs Qualcomm, afin de renforcer son image de "pure player" de cette technologie.

Il va parallèlement scinder au second semestre son coeur de métier historique dans les motorisations thermiques au sein d'une coentreprise avec le chinois Geely et le groupe pétrolier Saudi Aramco.

Pour rester dans la course à l'électrification, Renault multiplie actuellement les partenariats au-delà de son alliance historique avec Nissan, qu'il a restructurée au début de l'année et dont les accords définitifs font toujours l'objet de discussions avant leur signature.

Selon des sources proches du dossier, Nissan reste particulièrement vigilant sur la protection future de ses brevets, notamment sur les batteries solides, une technologie qu'il pilote pour le compte de ses partenaires Renault et Mitsubishi.

Verkor, dont le constructeur automobile français est actionnaire depuis 2021, produira à Dunkerque des batteries haute performance pour des modèles haut de gamme Renault et Alpine, tandis que le sino-japonais AESC Envision fournira des batteries pour les véhicules plus petits et moins puissants du groupe au losange depuis une autre "gigafactory" située à Douai, également dans le Nord de la France.

Renault, Nissan et Mitsubishi feront le point jeudi au Japon sur leurs projets communs lors de leur premier conseil opérationnel (AOB) en chair et en os depuis la présentation à Londres début février de leur nouvelle alliance, prévoyant notamment un rééquilibrage à parité de leurs participations croisées.

Selon deux sources proches du dossier, le directeur général de Renault Luca de Meo et son président Jean-Dominique Senard doivent faire le déplacement pour cette réunion qui se tient chaque mois en alternance entre les deux pays de l'alliance.

Alpine est actuellement cantonnée à un seul modèle depuis la relance récente de cette marque sportive, championne du monde de rallye en 1973.

Sous l'impulsion de Luca de Meo, elle s'agrandira d'ici quelques années pour constituer une famille de cinq véhicules premiums: une citadine en 2024, un crossover GT compact en 2025 et une nouvelle berlinette A110 en 2026, tous trois 100% électriques, suivis ultérieurement de deux crossovers plus imposants positionnés sur les deux segments de taille supérieure du marché automobile.

