M. Marc R. Benioff est président de la fondation Salesforce.com, président et co-directeur général de salesforce.com, inc. et président et co-directeur général de Salesforce Com, Inc. et président et co-directeur général de Salesforce Ventures LLC, ainsi que président et co-directeur général de Salesforce.org. Il est membre du conseil d'administration du Forum mondial de l'économie, du World Economic Forum USA, Inc. et de l'université de Californie du Sud. Avant de lancer Salesforce, il a passé 13 ans chez Oracle Corporation, où il était le plus jeune vice-président de l'histoire de la société. À 14 ans, il a vendu son premier logiciel, How to Juggle, pour 75 dollars. Il a fondé sa première entreprise, Liberty Software, qui créait des jeux vidéo, à l'âge de 15 ans. Il a obtenu une licence en administration des affaires de l'Université de Californie du Sud, dont il est membre du conseil d'administration. En 2014, l'USC a décerné à M. Benioff un diplôme honorifique de docteur en lettres humaines.

