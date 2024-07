M. Mario J. Gabelli, CFA MBA, est président du conseil d'administration de Ellsworth Growth & Income Fund Ltd, de Gabelli ETFs Trust, de Gabelli Innovations Trust, de Gabelli Entertainment & Telecommunications Acquisition Corp, de Bancroft Fund Ltd, président du conseil d'administration et directeur des placements de Gabelli Go Anywhere Trust, de Gabelli Foundation Inc, à The Gabelli Convertible & Income Securities Fund, Inc, à Gabelli Equity Trust, Inc, à The Gabelli Multimedia Trust, Inc, à The Gabelli Dividend & Income Trust, à Gabelli Utility Trust, à The Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust, à The Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust, directeur général de Greenwich PMV Acquisition Corp, président exécutif de CIBL, Inc. et d'Associated Capital Group, Inc. et fiduciaire et directeur des investissements de GDL Fund, gestionnaire de portefeuille de Gabelli Global Utility & Income Trust, président et directeur général de LICT Corp. et de GAMCO Asset Management, Inc, de G.research LLC, de MJG & Associates, Inc. en tant que président, de Gabelli Funds LLC en tant que chef des placements, de GGCP, Inc. en tant que directeur, chef de la direction et des placements, de GAMCO Investors, Inc. en tant que président, chef de la direction et chef des placements - portefeuilles de valeur, et de Teton Advisors, Inc. en tant que gestionnaire de portefeuille. Auparavant, M. Gabelli a été employé en tant que directeur indépendant par ICTC Group, Inc, président du conseil d'administration par Morgan Group Holding Co, gestionnaire de portefeuille par Teton Advisors, Inc, président du conseil d'administration et chef de la direction par Lynch Corp, fiduciaire par Fairfield University, président par Field Point Park Association, Inc, fiduciaire et chef des placements par Gabelli Global Deal Fund, et président du conseil d'administration et chef de la direction par GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust. Il a également siégé au conseil d'administration de RLJ Acquisition, Inc, de la National Italian American Foundation, Inc et de The National Mentoring Partnership, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université Fordham et un MBA à la Columbia Business School.

Principales sociétés GAMCO Asset Management, Inc. GAMCO Asset Management, Inc. Investment Managers Finance GAMCO Asset Management, Inc. (GAMCO) is a SEC-registered investment advisor headquartered in Rye, New York. The firm was founded by Mario Gabelli in 1977 and is a wholly-owned subsidiary of GAMCO Investors, Inc. (NYSE: GBL). GAMCO offers investment management services to employee benefit plans, endowments, foundations, corporations, limited partnerships, trusts, estates, domestic and offshore investment companies (generally as sub-advisor) and private investors. The firm also acts as a manager for third-party wrap programs. Directeur Général LICT CORPORATION Directeur Général