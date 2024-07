Fondateur de Prudential Corporation Asia Ltd, Mark Edward Tucker est un homme d'affaires britannique qui a été à la tête de 8 entreprises différentes et occupe le poste de président non exécutif du groupe HSBC Holdings Plc, de président non exécutif de Discovery Ltd et de président et directeur général de AIA International Ltd. M. Tucker est également président de TheCityUK, associé à l'Institute of Chartered Accountants in England & Wales, professeur associé à l'Université chinoise de Hong Kong et membre de l'Asia Business Council. Dans le passé, il a été directeur général du groupe et directeur de Prudential Plc, directeur général de Prudential Corporation Asia Ltd. et premier vice-président des opérations de Jackson National Life Insurance Co. (toutes deux filiales de Prudential Plc), directeur non exécutif de AIA Group Ltd. et président de AIA Co., Ltd. (Hong Kong) (une filiale de AIA Group Ltd.), directeur financier du groupe HBOS Plc, directeur général de The Prudential Assurance Co, Ltd. (Hong Kong) et contrôleur financier chez PPM Capital Ltd. Mark Edward Tucker a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Leeds.

Principales sociétés AIA International Ltd. AIA International Ltd. Multi-Line Insurance Finance Part of AIA Group Ltd., AIA International Ltd. is a provider of individual and group life, medical, accident and health insurance. The company is based in Hong Kong, Hong Kong. The Chinese company was founded in 1996. Mark Edward Tucker has been the CEO of the company since 2011. Directeur Général HSBC HOLDINGS PLC Président