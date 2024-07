ING : nomination d'un nouveau CTO

ING fait part de la nomination de Daniele Tonella au poste de chief technology officer (CTO) et membre de son directoire bancaire, à compter du 5 août, nomination qui a reçu l'approbation de la Banque Centrale Européenne.



Il succédera ainsi à Marnix van Stiphout qui occupait ce poste par intérim depuis le 1er novembre 2023, en plus de ses fonctions de chief operations officer et de chief transformation officer de l'établissement néerlandais.



De nationalité suisse, Daniele Tonella cumule plus de 20 ans d'expérience dans des postes de direction technologique dans la finance, notamment chez AXA et UniCredit. Il exerce actuellement des fonctions de conseil auprès de plusieurs entreprises.



