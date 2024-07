M. Martin J. Brand est président de Tradeweb Markets, Inc. et directeur général principal de Blackstone Corporate Private Equity, directeur général du Blackstone Group et directeur général principal du Private Equity Group du Blackstone Group, Inc. Il est membre du conseil d'administration de London Stock Exchange Group Plc, Optiv, Inc, Exeter Finance Corp, Exeter Finance LLC, First Eagle Holdings, Inc, Harvard Business School Club of New York, IntraFi Network, Ipreo Holdings LLC, King (Cayman) Holdings Ltd, Refinitiv Holdings Ltd. (Delaware), Seventh Regiment Armory Conservancy Inc, The Watermill Center, Paysafe Holdings UK Ltd. et American Academy in Berlin GmbH. Auparavant, M. Brand a été employé comme directeur indépendant par PBF Energy, Inc. et comme négociateur de produits dérivés par Goldman Sachs & Co. LLC, consultant chez McKinsey & Co, Inc. et directeur non exécutif chez Paysafe Group Ltd. Il a également été membre du conseil d'administration de Knight Capital Group, Inc, Orbitz Worldwide, Inc, Travelport LP, Alliant Insurance Services, Inc, Bayview Asset Management LLC, BV Legacy LP, FIS Data Systems, Inc, Kronos, Inc, Lendmark Financial Services LLC, Optiv Security, Inc, PBF Energy Co. LLC, Performance Food Group Co. et PFG Holdings LLC. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Université d'Oxford, d'un diplôme de deuxième cycle de l'Université d'Oxford, d'un MBA de l'Université de Harvard et d'un MBA de la Harvard Business School.

