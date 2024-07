Mathias Dpfner est un homme d'affaires allemand qui a été à la tête de six entreprises différentes. Il est directeur général d'Axel Springer SE, président d'eMarketer, Inc, président de Business Insider, Inc, président et directeur général d'Axel Springer Schweiz AG et directeur général d'"Axel Springer Verlag" Beteiligungsgesellschaft mbH (qui sont toutes des filiales d'Axel Springer SE) et directeur général de Brillant 310 GmbH. Mathias Dpfner est également membre du St. John's College, Cambridge et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Dans le passé, il a occupé les postes de rédacteur en chef du Hamburger Morgenpost, de chef des affaires internationales de Gruner + Jahr GmbH, de directeur du Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH et de rédacteur en chef de WELT am SONNTAG.

