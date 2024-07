Maurice Lévy est le Président du troisième groupe mondial de communication Publicis, dont il détient 4,9 millions d'actions.



Informaticien de formation, lorsque Lévy débarque en 1971 chez Publicis, il s'attelle en priorité à une tâche : l'enregistrement sur disquettes des archives et des recettes secrètes de l'entreprise. Bien lui en a pris, puisque un an plus tard, un incendie ravage les bureaux de la firme de publicité. Un coup d'éclat qui vaut au jeune Lévy de se faire remarquer par son patron Beustein Blanchet, le fondateur de Publicis, qui lui témoigne sa reconnaissance en le nommant secrétaire général de Publicis Conseil.



Dès lors, Maurice Lévy s'emploie à tisser ses réseaux et à décrocher des contrats publicitaires de plus en plus importants. Son obsession : l'expansion de Publicis. Pour cela, faisant fi des scepticismes, il crée à New York l'agence Intermarco et convainc l'Oréal de lui confier sa communication. Quinze ans plus tard, Publicis réalise la moitié de son chiffre d'affaires en Amérique. En 1988, Maurice Lévy est nommé président du directoire de Publicis.



Lobbyiste acharné, Maurice Lévy s'attache à entretenir ses réseaux et laisse la création des slogans à ses équipes. C'est ainsi qu'il parvient à décrocher des campagnes de communication pour l'Armée américaine via sa filiale Leo Burnett. Il est également chargé de concevoir la campagne de recrutement du Mossad en Israël.



En France, il se voit confier la promotion de la réforme des retraites menée par François Fillon en 2003. Le privé n'est pas en reste, grâce à l'activisme de son patron, les plus gros contrats atterrissent dans l'escarcelle de Publicis, parmi eux, des budgets vertigineux comme ceux de Total, du groupe pharmaceutique Sanofi ou encore de Vivendi Universal du temps de Jean Marie Messier, un ami personnel de Maurice Lévy.



Avec 10,3% du capital du groupe hérité de son père, Marcel Bleustein-Blanchet, Mme Elisabeth Badinter est la présidente du conseil de surveillance de Publicis et sa caution morale. C'est elle, dit-on, qui a empêché Maurice Lévy de s'embourber dans les affaires de Jean Marie Messier et sa gestion contestée.



En 2002, Publicis fusionne avec le groupe américain Bcom3 et se propulse quatrième mondial.



Avec 2 milliards d'euros de liquidités disponibles et 4,7 milliards de chiffre d'affaires en 2008, Publicis se maintient à son rang malgré un recul de 3% du marché de la publicité. Début 2009, le groupe décroche les budgets de Carrefour monde, de China Mobile et du géant américain Wal-Mart qui lui a confié sa marque Great Value.

Principales sociétés Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière Miscellaneous Commercial Services Commercial Services Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière is based in Paris, France. The Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière (ICM) is a research institute focused on the study of the brain and spinal cord. The French company was founded by Maurice Lévy, Serge Weinberg. Fondateur Regicom Webformance Président