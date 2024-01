Michael Burke occupe le poste de président de Tiffany & Co. et de président de Louis Vuitton Malletier SA. M. Burke a précédemment occupé le poste de président-directeur général de Bulgari SpA et de président-directeur général de Fendi SRL. M. Burke a obtenu un diplôme de premier cycle à l'école des Hautes études commerciales du Nord.

Principales sociétés TIFFANY & CO. Chairman