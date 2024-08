Fondateur de TPG Growth LLC, Michael Guthrie est directeur financier de Roblox Corp. M. Guthrie était auparavant directeur de l'exploitation et des finances de TrueCar, Inc. et directeur de Garnett & Helfrich Capital LLC, directeur général de STG Partners, LLC, directeur de Credit Suisse Securities (USA) LLC (courtier), vice-président de Montgomery Securities, Inc. et vice-président de Credit Suisse First Boston Corp. et premier vice-président de SharesPost, Inc. Il a obtenu un diplôme de premier cycle de l'université de Virginie et un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

Principales sociétés ROBLOX CORPORATION Directeur Financier/CFO