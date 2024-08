Fondateur de MicroStrategy, Inc, Saylor Academy, Alarm.com, Inc et Angel.com, Inc, Michael J. Saylor est un entrepreneur qui occupe actuellement le poste de président-directeur général de MicroStrategy, Inc. Il était auparavant membre de la fraternité Theta Delta Chi et Venture Manager chez E.I. du Pont de Nemours & Co. M. Saylor a obtenu un diplôme de premier cycle au Massachusetts Institute of Technology.

