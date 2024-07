Mikael Dolsten occupe le poste de Chief Scientific Officer & Research President chez Pfizer Inc. Le Dr Dolsten est également membre du conseil d'administration de l'Académie des sciences de New York, de Karyopharm Therapeutics, Inc. et de la Fondation PhRMA, ainsi que membre de l'Académie royale suédoise des sciences de l'ingénieur et membre de la table ronde sur la recherche gouvernementale, universitaire et industrielle. Dans le passé, il a occupé les postes de directeur chez OrbiMed Advisors LLC et d'associé chez OrbiMed Advisors Private Equity (une filiale d'OrbiMed Advisors LLC), de président de Wyeth Research, de vice-président exécutif, de responsable mondial de la recherche et de la découverte pharmaceutiques chez Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. et de premier vice-président chez Wyeth Corp. et de membre du comité des avantages sociaux, du droit et de la réglementation chez Wyeth Pharmaceuticals LLC. Le Dr Dolsten a obtenu un doctorat de l'Université de Lund.