Mikhail Maratovich Fridman est un entrepreneur et homme d'affaires russe qui a fondé le groupe Alfa, le groupe philanthropique Genesis, la coopérative Alfa-Foto et LetterOne Holdings SA et qui a été à la tête de 7 sociétés différentes. Il occupe actuellement le poste de président de LetterOne Holdings SA et de président du conseil de surveillance du groupe Alfa. Il est également membre de la Chambre publique de la Fédération de Russie et membre du conseil d'administration de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, ainsi que du conseil d'administration de 8 autres sociétés. Dans le passé, M. Fridman a été président de Letterone Investment Holdings SARL, président exécutif et directeur général de RN Holding OJSC, président exécutif et directeur général de TNK-BP Ltd, président d'Alfa Finance Holdings AD, président de Genesis Philanthropy Group et membre du conseil d'administration de Council on Foreign Relations, Inc. Il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Institut de l'acier et des alliages de Moscou.

Principales sociétés Alfa Group Alfa Group Regional Banks Finance Alfa Group operates as a financial-investment conglomerates. Its businesses include financial services, investment, retail trade, water utilities, and mineral water production. The company was founded by Mikhail Maratovich Fridman, German Borisovich Khan, and Alexey Kuzmichev in 1989 and is headquartered in Moscow, Russia. Fondateur Russian Jewish Congress Fondateur