M. Ming Yang est directeur financier chez Daqo New Energy Corp. Auparavant, M. Yang a été employé en tant que vice-président du développement commercial et des communications d'entreprise par JA Solar Holdings Co., Ltd, en tant qu'analyste par Coatue Management LLC et en tant qu'analyste de recherche principal par Piper Jaffray & Co. (courtier). Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Université de Californie, Berkeley, et d'un MBA de l'Université Cornell.

Principales sociétés DAQO NEW ENERGY CORP. Directeur Financier/CFO