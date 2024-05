Le groupe de luxe italien Prada est toujours à la recherche d'opportunités d'acquisition, a déclaré mardi Lorenzo Bertelli, fils des fondateurs du groupe.

CITATIONS CLÉS

"Le groupe Prada est et sera toujours à l'affût d'opportunités", a déclaré Lorenzo Bertelli, directeur du marketing de Prada, lors d'un événement organisé par la société en Ombrie, lorsqu'on lui a demandé si le groupe était intéressé par l'acquisition d'Armani ou d'autres marques.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le mois dernier, Giorgio Armani a déclaré à Bloomberg qu'il n'excluait pas une fusion ou une cotation de son entreprise dans le cadre de ses plans de succession, ce qui a relancé les spéculations sur l'avenir du groupe de mode italien.

CONTEXTE

Prada prévoit d'investir environ 70-80 millions d'euros (75-86 millions de dollars) par an dans des installations industrielles, une somme qui n'inclut pas les acquisitions potentielles visant à ramener les fournisseurs en interne, qui sont de plus en plus importantes pour le groupe, a déclaré le PDG Andrea Guerra lors du même événement à Torgiano, près de Pérouse.

Le groupe de mode italien Prada a engagé l'ancien chef de Luxottica, Andrea Guerra, pour faciliter la transition vers la nouvelle génération de la famille, Lorenzo Bertelli, fils des fondateurs Miuccia Prada et Patrizio Bertelli, devant prendre la tête du groupe à l'avenir. (1 dollar = 0,9298 euro) (Reportage d'Elisa Anzolin, rédaction d'Alvise Armellini et de Tomasz Janowski)