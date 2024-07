Actuellement, Monish Patolawala est directeur financier et vice-président exécutif de 3M Co. et directeur financier et vice-président de GE Transportation. M. Patolawala a précédemment occupé le poste de directeur financier - soins de santé chez General Electric Co. et de directeur financier de GE Healthcare, Inc. (une filiale de General Electric Co.). Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle du St. Joseph's College.

Principales sociétés 3M COMPANY Directeur Financier/CFO