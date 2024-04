Mukesh Ambani est le président, directeur général de Reliance Industries Limited, une compagnie indienne qui détient une position mondiale dominante dans les domaines de l'exploration et de la production minières, du raffinage et marketing, et de la pétrochimie. Le groupe opère également un réseau de distribution au détail qui assure le lien entre des milliers de fermiers et fournisseurs indiens et des millions de consommateurs, par le biais de plus de 1 000 magasins à travers tout le pays.



Mukesh Albani est et le plus grand actionnaire de Reliance avec 48% des parts. Sa fortune est estimée par le magazine Forbes à 27 milliards de dollars en 2011, ce qui le classe à la neuvième place des hommes les plus riches de la planète. Mukesh Ambani est le deuxième homme le plus riche d'Inde derrière Lakshmi Mittal.



Diplômé en Chimie, Mukesh Ambani s'est engagé à l'Université de Stanford pour un MBA mais il n'a accompli qu'une des deux années nécessaires pour le diplôme.



En 1981, Mukesh Ambani rejoint Reliance, l'entreprise fondée en 1966 par son père. A peine a t-il pris les rênes qu'il amorce la réorientation de l'entreprise du coton vers la fibre synthétique, ce qui a permis à la production de Reliance de passer de 1 à 12 millions de tonnes par an.



C'est également lui qui est à l'origine de la création de la plus grande raffinerie de pétrole en Inde basée à Gujarat et qui affiche une capacité de production de 660 000 barils par jour.



Dans les années quatre-vingts, Mukesh Ambani s'emploie à diversifier l'activité du groupe. En 1987, il crée Reliance infocom, un groupe de télécommunications dirigé actuellement par son frère Anil Ambani.



En 2006, le groupe scinde ses activités en deux. Mukesh prend en charge l'industrie pétrochimique et la grande distribution. Anil Ambani quant à lui, hérite des branches télécom, divertissement et énergie.



Mukesh Ambani est propriétaire de l'équipe de football de première ligue, Mumbai Indians.



Reliance Industries Limited est l'entreprise commerciale privée la plus importante de l'Inde.

Principales sociétés RELIANCE INDUSTRIES LTD Chief Executive Officer Reliance Life Sciences Pvt Ltd. Reliance Life Sciences Pvt Ltd. Miscellaneous Commercial Services Commercial Services Reliance Life Sciences Pvt Ltd. provides biotechnology clinical research services. Its services include pre clinical services, phase-I, biometrics, cardiac safety studies, medical writing, and pharmacovigilance. The company was founded by Dhirubhai H. Ambani in 2001 and is headquartered in Mumbai, India. Chairman