ORACLE : Mark Hurd s'absente pour raisons de santé et les revenus déçoivent

Oracle a annoncé des revenus décevants et que son co-président, Mark Hurd , prendrait un congé pour des raisons de santé. L’autre co-président, Safra Catz et le fondateur du groupe, Larry Ellison assureront les fonctions de Mark Hurd pendant son absence. Au premier trimestre, clos fin août, de son exercice fiscal 2020, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net un recul de 6% à 2,14 milliards de dollars, soit 63 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 81 cents, en ligne avec le consensus Refinitiv.Les revenus d'Oracle sont stables à 9,22 milliards de dollars alors que le marché visait 9,29 milliards de dollars. Ils ont progressé de 2% à taux de change constants.Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud ont augmenté de 3% à 6,8 milliards de dollars. Leur progression est de 4% à taux de change constants.Les résultats ont été dévoilés avec un jour d'avance.Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 88 et 90 cents par action alors que le marché vise 91 cents.