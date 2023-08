Devriez-vous continuer à travailler en vieillissant ou prendre votre retraite et demander à bénéficier de la sécurité sociale dès que vous y avez droit ? Certaines personnes font les deux, et pas nécessairement par choix.

Selon une nouvelle étude du Schwartz Center for Economic Policy Analysis de la New School de New York, 20 % des travailleurs âgés demandent à bénéficier de la sécurité sociale dès qu'ils y ont droit, à l'âge de 62 ans, et alors qu'ils travaillent encore. Ces résultats remettent en question la croyance de longue date selon laquelle la décision de demander la sécurité sociale est liée à la retraite, a déclaré Teresa Ghilarducci, directrice du centre et coauteur de l'étude.

Mme Ghilarducci a constaté que les travailleurs âgés à faible revenu sont plus de trois fois plus susceptibles que les travailleurs à revenu élevé de faire une demande anticipée, comptant sur la sécurité sociale pour compléter leur salaire - et non pas parce qu'ils sont mal informés sur les avantages d'une demande plus tardive. "La plupart d'entre eux le font parce qu'ils ont besoin d'argent pour compléter leurs bas salaires et maintenir leur niveau de vie", a-t-elle déclaré.

Cette constatation est frappante, car l'une des solutions politiques possibles au déficit imminent des recettes de la sécurité sociale est le relèvement de l'âge de la retraite complète (ARC), c'est-à-dire le moment où les travailleurs peuvent percevoir 100 % des prestations qu'ils ont gagnées.

Les partisans d'un relèvement de l'âge de la retraite complète font valoir que nous vivons tous plus longtemps et que nous devrions donc travailler plus longtemps avant de prendre notre retraite et de demander à bénéficier de la sécurité sociale. Pour les travailleurs plus instruits et aux revenus plus élevés, il est souvent judicieux de retarder la demande de prestations. Mais pour tous les autres, ce n'est pas vraiment le cas.

Les personnes à hauts revenus et bien éduquées ont vu leur espérance de vie s'allonger considérablement, tandis que celles dont les revenus et le niveau d'éducation sont faibles n'ont pratiquement pas progressé. Cela signifie qu'ils ne vivront pas assez longtemps pour profiter des avantages d'une demande de prestations différée. En outre, un relèvement de l'âge de la retraite signifierait une réduction substantielle et générale des prestations, qui serait particulièrement douloureuse pour ceux qui se voient contraints de demander une pension anticipée.

POURQUOI LE CHOIX DU MOMENT EST IMPORTANT

Les règles de la sécurité sociale sont conçues pour verser à chacun à peu près la même prestation à vie, quel que soit le moment où vous décidez de demander des prestations, conformément aux tables d'espérance de vie. Ainsi, si vous demandez une prestation à l'âge de 62 ans, votre prestation mensuelle sera considérablement plus faible que si vous la demandez à l'âge de 66 ans. À l'inverse, une demande plus tardive vous donnera droit à une prestation mensuelle plus élevée. Si vous déposez votre demande avant l'âge de la retraite, votre prestation initiale sera réduite d'un certain montant pour chaque mois où vous avez déposé votre demande avant l'âge de la retraite. Si vous déposez votre demande 60 mois avant l'âge de la retraite, par exemple, votre prestation sera réduite de 30 %, et ce de façon permanente. Si vous retardez votre demande au-delà de l'âge de la retraite, vous bénéficiez d'un crédit de retraite différée pour chaque mois de retard, jusqu'à l'âge de 70 ans.

Une personne dont l'âge est de 66 ans à l'âge de la retraite et qui fait une demande à 62 ans recevra une prestation réduite de 25 % pour le reste de sa vie. Une demande à l'âge de la retraite vaut 33 % de plus en termes de revenu mensuel qu'une demande à 62 ans, et une demande à 70 ans vaut 76 % de plus.

Bien que le système soit conçu pour être "actuariellement juste" quelle que soit la date de votre demande, il avantage ceux qui peuvent retarder leur demande et qui sont plus susceptibles d'avoir une espérance de vie supérieure à la moyenne. En outre, certains chercheurs ont estimé que la formule actuelle devrait être actualisée. Ils affirment que les réductions en cas de demande anticipée sont devenues trop punitives et que les crédits différés sont trop généreux. La formule de calcul de l'administration de la sécurité sociale remonte au milieu des années 1950, et les facteurs actuariels sous-jacents ont changé. Les taux d'intérêt ont baissé et l'espérance de vie a augmenté, mais beaucoup plus pour les hauts revenus.

(Les personnes qui demandent des prestations pendant qu'elles travaillent et qui n'ont pas encore atteint leur FRA sont également soumises au test des revenus de retraite de la sécurité sociale - une formule qui retient une partie des prestations si vos revenus salariaux dépassent un certain niveau. Cette année, le seuil est de 21 240 dollars).

LE DÉBAT SUR LA RÉFORME QUI S'ANNONCE

Les réserves du fonds fiduciaire de la sécurité sociale devraient être épuisées en 2033. À cette date, les recettes actuelles suffiraient à payer 77 % des prestations promises. En d'autres termes, il y aurait une réduction immédiate et générale des prestations de 23 %, non seulement pour les retraités actuels, mais aussi pour les travailleurs qui prendront leur retraite plus tard.

Les solutions au problème proposées par les centristes et les conservateurs politiques font souvent appel à une combinaison de nouvelles recettes et à une augmentation progressive de l'âge de départ à la retraite, jusqu'à 70 ans. Les progressistes politiques préconisent l'injection de nouvelles recettes pour résoudre le problème, par exemple en relevant ou en supprimant le plafond des salaires soumis à l'impôt sur les salaires. Lors de la dernière réforme de la sécurité sociale, en 1983, nous avons progressivement relevé le FRA de 65 à 67 ans (pour les personnes nées en 1960 et après, le FRA est de 67 ans).

L'augmentation de l'âge minimum de la retraite équivaut à une réduction des prestations, car elle augmente le délai d'attente avant de percevoir l'intégralité de la prestation acquise. Les réductions de 1983 ont effectivement réduit les prestations de 13 % sur l'ensemble du territoire. Porter l'âge de la retraite à 70 ans équivaudrait à une réduction d'environ 20 %.

Les recherches de M. Ghilarducci montrent que, pour certains, le fait de travailler plus longtemps pour franchir cette barre n'a pas pour but d'améliorer les résultats à long terme en matière de retraite. Il s'agit plutôt d'une simple question de survie. "Il s'agit de travailleurs qui essaient simplement de se maintenir à flot", a-t-elle déclaré.