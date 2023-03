Chronique : Pourquoi les membres de la génération X et les milléniaux devraient suivre le débat sur la sécurité sociale aux États-Unis.

Par Mark Miller

(Reuters) - La réforme de la sécurité sociale peut sembler une question intéressant principalement les Américains âgés. Mais les changements que le Congrès américain pourrait apporter pour remédier aux déficits imminents du programme auront en réalité un impact bien plus important sur les générations X, les millennials et les jeunes générations qui suivront.

Les jeunes travailleurs auront encore plus besoin de la sécurité sociale que les millions de baby-boomers qui réclament aujourd'hui leurs prestations. Cela signifie qu'ils devraient suivre de près le débat politique sur la sécurité sociale, qui a commencé à s'intensifier cette année dans le sillage du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Joe Biden le mois dernier.

Il est certain que des changements seront nécessaires. Si le Congrès n'agit pas d'ici à 2035, le décalage entre les recettes provenant de la loi fédérale sur les cotisations d'assurance (FICA) et les prestations versées nécessitera une réduction générale des prestations de l'ordre de 20 à 25 %.

Ces réductions seraient particulièrement douloureuses pour les jeunes travailleurs d'aujourd'hui et les personnes de couleur. Selon les projections de l'Urban Institute, 49 % des "early millennials" - nés entre 1980 et 1989 - ne disposeraient plus du revenu nécessaire pour faire face aux dépenses de base. Pour les adultes noirs et hispaniques de cette tranche d'âge, ce chiffre grimpe respectivement à 53 % et 62 %, selon le groupe de réflexion.

Les chèques de sécurité sociale plus petits sont déjà intégrés au gâteau pour les membres de la génération X et les milléniaux en raison des réformes adoptées par le Congrès en 1983. Cette législation a mis en place une augmentation progressive de l'âge de la retraite complète (FRA), c'est-à-dire l'âge auquel vous pouvez prétendre à recevoir 100 % de vos prestations. Avant 1983, l'âge de la retraite complète était de 65 ans, mais pour toutes les personnes nées en 1960 et après, il est de 67 ans. Chaque augmentation de 12 mois de l'âge de la retraite équivaut approximativement à une réduction de 6,5 % des prestations.

Mais d'autres facteurs désavantagent également les jeunes travailleurs. "Les milléniaux et les générations suivantes sont déjà confrontés à des perspectives de retraite très incertaines", a déclaré Richard Johnson, maître de conférences et directeur du programme sur les politiques de retraite de l'Urban Institute. "Ils n'ont pas connu la même croissance des revenus que les générations précédentes, et cela a un impact important sur la façon dont ils se débrouilleront à la retraite et sur le montant qu'ils recevront de la Sécurité sociale."

Un rapport co-rédigé par M. Johnson souligne également l'érosion des pensions traditionnelles à prestations définies et l'impact de la crise financière mondiale de 2008-2009, qui a anéanti des milliers de milliards de dollars de richesse des ménages et provoqué de longues périodes de chômage. Cette crise a frappé de plein fouet les jeunes travailleurs, et ses effets sont durables.

Le rapport prévoit que 38 % des jeunes du millénaire n'auront pas un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins essentiels à l'âge de 70 ans, contre 39 % des jeunes de la génération X (nés entre 1973 et 1979) et 28 % des jeunes du baby-boom (nés entre 1955 et 1964). Le tableau est encore plus sombre pour les jeunes milléniaux de couleur : 53 % des adultes hispaniques et 42 % des adultes noirs auront du mal à faire face à leurs dépenses. Et ces projections supposent que le Congrès trouve un moyen d'éviter la réduction des prestations en 2035.

Ces prévisions sombres pourraient s'éclaircir quelque peu en fonction de certaines tendances positives, note M. Johnson, notamment la croissance continue des ménages à double revenu et la tendance à travailler plus longtemps.

ÉVITER LE PROBLÈME

Le problème de 2035 peut être évité en injectant de nouvelles recettes dans la sécurité sociale, en réduisant les prestations ou en combinant les deux.

Les progressistes sont favorables à une augmentation des impôts sur les riches et à une augmentation des prestations. Ils ont proposé d'ajouter une nouvelle tranche de prélèvements sur les salaires pour les personnes à hauts revenus afin d'accroître la solvabilité du programme. Ils ajouteraient ensuite une augmentation générale des prestations, ainsi que des augmentations ciblées. Il pourrait s'agir d'une amélioration des prestations pour les veuves et les veufs, ou de crédits pour les aidants qui augmentent les prestations pour les personnes qui se retirent du marché du travail pour s'occuper d'un membre de leur famille dépendant.

Les conservateurs veulent réduire les prestations, mais les augmenter légèrement pour les personnes âgées aux revenus les plus faibles. Ils préconisent de relever progressivement l'âge de la retraite à 70 ans et de modifier la formule de calcul des prestations afin de réduire fortement les prestations versées aux personnes à revenus moyens et élevés. La sécurité sociale passerait ainsi d'un programme de prestations acquises à quelque chose de plus proche d'une aide sociale fondée sur les besoins. Leur objectif est d'éviter les augmentations d'impôts, et certains considèrent que la sécurité sociale n'est pas nécessaire pour les personnes à revenus moyens et élevés.

"Leur proposition décime les prestations de la classe moyenne, les transformant en prestations de subsistance sans lien avec les revenus antérieurs ou les contributions à la sécurité sociale", a déclaré Nancy Altman, codirectrice de Social Security Works, un groupe de défense progressiste.

Les jeunes travailleurs devraient s'opposer à toute réduction de la sécurité sociale. Les réformes de 1983 signifient qu'ils recevront moins du système de sécurité sociale que les générations précédentes - bien qu'ils continuent à payer 6,2 % de leur salaire au titre de la FICA (complété par un montant égal payé par les employeurs).

En outre, les jeunes travailleurs devraient faire pression sur leurs élus pour qu'ils augmentent les prestations. Ce serait le meilleur moyen de remédier à l'iniquité générationnelle du programme.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.