Colonne - Les nouvelles prévisions de la sécurité sociale américaine : ce qu'elles signifient pour les retraités

Si les gros titres du rapport annuel des administrateurs de la sécurité sociale vous ont troublé, respirez un bon coup.

Le rapport, publié le 31 mars, prévoit que les réserves du fonds de pension de la sécurité sociale seront épuisées en 2033. Selon un rapport distinct, la situation financière de Medicare s'est légèrement améliorée l'année dernière.

Toutefois, la sécurité sociale a décroché en 2022 avec 2 700 milliards de dollars de réserves, et elle peut verser des prestations complètes pendant encore 10 ans, selon le rapport. Néanmoins, le programme s'apprête à subir de fortes réductions générales des prestations en 2033, en l'absence d'action de la part du Congrès américain.

Que signifient les nouvelles prévisions de la sécurité sociale pour les retraités actuels et futurs ? Voici les principales questions à se poser.

Q : Que signifie le terme "épuisement" dans le contexte de la sécurité sociale ?

R : La sécurité sociale est financée par répartition. Les prestations sont financées principalement par la taxe FICA (Federal Insurance Contributions Act), qui perçoit 12,4 % des salaires, répartis à parts égales entre les travailleurs et les employeurs. Mais le fonds fiduciaire peut également accumuler des soldes lorsque la sécurité sociale enregistre des excédents, comme cela a été le cas au cours des dernières décennies. Cependant, les coûts dépassent aujourd'hui les revenus, car la vague de départs à la retraite des baby-boomers s'accélère. La baisse du taux de fécondité aux États-Unis, qui se traduit par une diminution du nombre de travailleurs cotisant au système, y contribue également. L'inégalité des revenus joue également un rôle.

La date d'épuisement prévue fluctue souvent d'une année à l'autre, car les administrateurs réévaluent les conditions économiques qui ont un impact sur le programme. Cette année, la révision à la baisse a été attribuée à la diminution de la productivité du travail et de la croissance économique.

Q : Vous avez mentionné que l'inégalité des revenus contribue au problème. Comment cela se produit-il ?

R : La sécurité sociale ne décroche les cotisations FICA que jusqu'à un certain niveau de salaire - 160 200 dollars cette année. Ces dernières années, les plus fortes augmentations de salaires ont été enregistrées au-dessus de ce niveau, de sorte qu'une plus petite partie de la base salariale américaine est taxée. Le rapport du Trustee prévoit que cette tendance se poursuivra au cours des 75 prochaines années. Les coûts pour la sécurité sociale sont considérables. Selon une analyse de l'Economic Policy Institute (https://bit.ly/3U1jC7q), chaque baisse d'un point de pourcentage de la part des revenus totaux soumise à la FICA réduit les recettes de 12,6 milliards de dollars.

Q : Que se passera-t-il si le fonds fiduciaire est épuisé ?

R : À ce moment-là, les recettes actuelles suffiraient à payer 77 % des prestations promises, selon le rapport. En d'autres termes, il y aurait une réduction immédiate et générale des prestations de 23 %, non seulement pour les retraités actuels, mais aussi pour les travailleurs qui prendront leur retraite à l'avenir.

Q : Est-il possible pour la sécurité sociale de puiser dans d'autres sources de recettes publiques ?

R : En vertu de la législation actuelle, non. Le programme doit être financé uniquement par le fonds fiduciaire et ne peut pas emprunter. Cela signifie que le Congrès doit adopter une législation qui augmenterait les recettes, réduirait les prestations ou combinerait les deux.

Q : Que se passera-t-il si le Congrès ne se décide pas à agir ?

R : Plus nous nous rapprochons de 2033, moins il est probable que nous assistions à une réduction des prestations. Les réductions de prestations sont généralement introduites progressivement pour les futurs bénéficiaires, de sorte que l'impact de toute réduction ne serait pas suffisant pour atteindre la solvabilité. "Nous avons tellement tardé qu'il n'y a aucune réduction plausible des prestations qui puisse empêcher le fonds fiduciaire de s'épuiser dans les années 2030", a déclaré Andrew G. Biggs, chercheur principal à l'American Enterprise Institute.

En cas de crise en 2033, une injection d'urgence de nouvelles recettes est très probable, a déclaré Paul N. Van de Water, chargé de recherche au Center on Budget and Policy Priorities (Centre sur le budget et les priorités politiques). "Le Congrès pourrait permettre au programme de continuer à enregistrer des déficits en modifiant la loi pour créditer la Sécurité sociale de revenus supplémentaires - en fait, il financerait le programme en empruntant."

Cette solution permettrait d'éviter les fortes réductions de prestations, mais elle alimenterait davantage les inquiétudes du public à l'égard de la Sécurité sociale. Un sondage réalisé en 2020 par l'AARP a révélé que 57 % des personnes interrogées ne sont pas confiantes dans l'avenir de la sécurité sociale, citant un manque de confiance dans le gouvernement pour tenir ses promesses et le fait que "l'argent vient à manquer".

Q : Quelles sont donc les alternatives ?

R : Les démocrates sont généralement favorables à l'idée de consolider les finances de la sécurité sociale en imposant de nouveaux impôts aux plus riches. Les positions des républicains varient. L'aile populiste du parti a adopté une approche du type "ne touchez pas à la sécurité sociale", mais n'a pas précisé comment elle aborderait les prévisions de solvabilité pour 2033 ; les conservateurs de la Chambre des représentants ont appelé à des réductions significatives des prestations pour tous les travailleurs, à l'exception des plus modestes, en portant progressivement à 70 ans l'âge de la retraite à taux plein (âge auquel vous pouvez percevoir 100 % de vos prestations acquises) et en modifiant la formule de calcul des prestations, ce qui réduirait fortement les prestations des travailleurs aisés et à revenus moyens.

Aucun consensus n'est en vue parmi les parlementaires, mais le public a une position claire. Le sondage de l'AARP a révélé qu'une majorité de démocrates, de républicains et d'indépendants s'accordent à dire qu'il serait préférable de cotiser davantage à la sécurité sociale aujourd'hui afin de protéger les prestations pour les générations futures. Et un sondage de l'Université Quinnipiac publié la semaine dernière a révélé que 78% des Américains s'opposeraient à l'augmentation de l'âge de la retraite à taux plein pour la Sécurité sociale de 67 à 70 ans.

"Si le Congrès faisait ce que le peuple américain veut qu'il fasse, il pourrait y parvenir demain", a déclaré Nancy Altman, codirectrice de Social Security Works, un groupe de défense progressiste.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.