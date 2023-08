Un important effort de l'administration Biden pour contrôler la flambée des prix des médicaments sur ordonnance a fait les gros titres cette semaine - mais les coûts des médicaments ne sont qu'une partie de la lutte croissante à laquelle sont confrontées les personnes âgées aux États-Unis pour faire face à leurs dépenses de santé.

Les responsables de Medicare ont dévoilé cette semaine la première liste de médicaments qui feront l'objet de négociations de prix avec les sociétés pharmaceutiques dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) promulguée l'année dernière. Cette loi autorise Medicare à négocier avec les fabricants de médicaments certains des médicaments les plus chers du marché, et la première liste concerne les médicaments utilisés pour traiter le diabète, le cancer et les maladies cardiaques. Toute modification des coûts résultant des négociations n'apparaîtra pas avant 2026, mais les personnes âgées qui doivent faire face à des coûts de médicaments élevés verront les effets concrets de l'IRA plus tôt que cela.

En 2024, l'exigence actuelle de Medicare selon laquelle les assurés doivent payer une coassurance de 5 % au-delà du "seuil catastrophique" de la partie D sera supprimée. En 2025, un plafond annuel de 2 000 dollars sur les frais de médicaments pris en charge dans le cadre de la partie D de Medicare entrera en vigueur. (Une disposition plafonnant les frais d'insuline à 35 dollars par mois est entrée en vigueur cette année).

Mais le coût des médicaments n'est qu'un aspect des problèmes de coûts de santé auxquels sont confrontées les personnes âgées. L'insuffisance de la protection contre les frais à la charge du patient dans l'ensemble du programme Medicare constitue également une menace. En particulier, les options de couverture complexes de Medicare rendent le système difficile à naviguer, surtout pour les personnes âgées à faible revenu qui sont éligibles à la fois à Medicare et à Medicaid et qui peuvent recevoir une aide supplémentaire de la part de programmes gouvernementaux spéciaux.

LUTTE POUR LE PAIEMENT DES FACTURES

Les problèmes de coûts plus généraux sont mis en évidence dans un récent rapport gouvernemental qui révèle que des millions de personnes âgées sont aux prises avec des factures médicales impayées. La facture médicale impayée chez les adultes âgés de 65 ans et plus a augmenté de 20% entre 2019 et 2020, selon le Bureau fédéral de protection financière des consommateurs (CFPB), pour atteindre 53,8 milliards de dollars. Près de 4 millions de personnes âgées avaient des factures médicales impayées en 2020, alors que 98 % d'entre elles bénéficiaient d'une couverture d'assurance maladie.

Le rapport met en évidence des problèmes de coordination entre les payeurs et des factures inexactes. Les personnes âgées à faible revenu couvertes à la fois par Medicare et Medicaid (appelées "dual eligibles") devraient avoir peu ou pas de frais à payer pour les soins de santé, mais elles sont plus susceptibles que la population générale de Medicare de signaler des problèmes de facturation, selon le rapport du CFPB.

"Les problèmes de réseaux et de facturation sont la principale source de factures médicales impayées", explique Hector Ortiz, analyste politique principal au CFPB et coauteur du rapport.

Une autre source de confusion provient du programme fédéral Qualified Medicare Beneficiary (QMB), qui prend en charge les primes des parties A et B de Medicare et le partage des coûts pour les personnes âgées à faibles revenus. Les personnes âgées qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce programme sont inscrites au niveau de l'État, et les prestataires de soins de santé n'ont pas le droit de les facturer en vertu de la loi fédérale. Mais cela arrive quand même, a déclaré Sarah Murdoch, directrice des services à la clientèle au Medicare Rights Center, une organisation de défense des droits et d'assistance aux consommateurs.

"Nous trouvons souvent des prestataires de soins qui n'ont aucune idée de ce qu'est ce programme ou du fait qu'ils ne devraient pas facturer les bénéficiaires - et ce sont eux qui se retrouvent avec les factures.

Les conditions d'éligibilité varient d'un État à l'autre, et un certain nombre d'États ont élargi l'accès à ce programme au cours des dernières années. Un seul programme fédéral, Extra Help, fournit une aide pour les coûts des médicaments de la partie D. Les problèmes ne se limitent pas aux personnes âgées à faible revenu.

Les problèmes ne se limitent pas aux personnes âgées à faible revenu, ajoute M. Murdoch. Les grosses factures d'hôpital constituent un problème fréquent. La partie A de Medicare comporte une franchise importante (1 600 dollars cette année) ; elle sera partiellement ou totalement couverte pour les personnes âgées qui possèdent des polices complémentaires Medigap. Mais certaines personnes âgées bénéficiant d'un système traditionnel de paiement à l'acte n'achètent pas de police Medigap ou n'ont pas d'autre couverture complémentaire. De plus, les protections des dépenses dans les plans Medicare Advantage varient.

Les personnes âgées qui ont besoin de soins infirmiers spécialisés à la suite d'une hospitalisation sont parfois confrontées à un partage des coûts important. Après 20 jours, elles peuvent se voir facturer jusqu'à 200 dollars par jour, et elles paient 100 % des coûts après 100 jours. Dans le cadre de Medicare Advantage, la couverture des soins infirmiers qualifiés varie d'un régime à l'autre. "Cela peut devenir très vite coûteux, même pour les personnes qui bénéficient d'une couverture", a déclaré M. Murdoch.

Les services dentaires onéreux sont un autre point sensible. Les personnes âgées doublement éligibles bénéficient d'une aide pour les soins dentaires, visuels ou auditifs, et de nombreux plans Medicare Advantage offrent un certain niveau de couverture. Le président Joe Biden a proposé la création d'une prestation standard dans le cadre de la loi "Build Back Better", qui n'a pas été adoptée par le Congrès en 2021. Les procédures coûteuses telles que les implants et les couronnes peuvent coûter des milliers de dollars ; les dépenses de poche pour les services dentaires parmi les bénéficiaires de Medicare étaient de 874 $ en 2018, selon KFF, une organisation à but non lucratif axée sur la politique de santé.

Murdoch conseille aux personnes âgées d'être conscientes de leur droit de faire appel. Les bénéficiaires de Medicare à l'acte peuvent faire appel directement auprès de Medicare ; dans le cas de Medicare Advantage, le processus d'appel commence avec votre assureur spécifique. Elle recommande également aux personnes inscrites de consulter leurs relevés mensuels qui expliquent quels services de santé ont été pris en charge. Gardez également à l'œil tout avis de non prise en charge (Advance Beneficiary Notice of Non-Coverage) que votre prestataire de soins de santé pourrait vous adresser - ces avis sont nécessaires si un prestataire prévoit un refus de paiement qui vous laisse avec une responsabilité financière.

Le Medicare Rights Center propose une page contenant des informations détaillées sur tous les programmes d'assistance Medicare.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.