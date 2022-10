Chronique - Inscription ouverte à Medicare : Une chance de mettre au point votre couverture

L'inscription ouverte commence le 15 octobre et se termine le 7 décembre, mais sept bénéficiaires Medicare sur dix ne compareront probablement pas leurs options de couverture, si l'on en croit les dernières données de la Kaiser Family Foundation.

Si vous êtes inscrit à Medicare traditionnel avec un plan complémentaire Medigap, il n'est pas nécessaire de réévaluer ou de faire des changements. Mais toute personne inscrite à un plan Medicare Advantage ou à un plan de médicaments sur ordonnance Part D devrait faire un bilan annuel. Les conditions de votre couverture Part D peuvent changer d'une année à l'autre de manière à affecter non seulement vos coûts, mais aussi l'accès aux médicaments. Il en va de même pour les plans Advantage qui englobent la couverture des médicaments - et les prestataires de soins de santé inclus dans ces réseaux de soins gérés peuvent également changer.

Cet automne, il y a quelques bonnes nouvelles pour les personnes âgées inscrites à Medicare pour 2023, car certains coûts sont en baisse. Mais le processus d'achat d'un plan peut être complexe - et il y a des pièges à éviter.

Une bonne surprise pour l'année prochaine est la baisse de la prime de la partie B de l'assurance. La prime mensuelle standard de la partie B diminuera l'année prochaine de 5,20 $, pour atteindre 164,90 $, et la franchise annuelle de la partie B diminuera également, de 7 $, pour atteindre 226 $. Cette baisse très inhabituelle est le résultat de la récente agitation autour d'Aduhelm, le médicament controversé et très coûteux pour traiter la maladie d'Alzheimer, est administré en ambulatoire, il est donc couvert par la partie B.

La Food and Drug Administration a approuvé l'Aduhelm en 2021, et - en supposant que le médicament serait couvert - Medicare a augmenté la prime de la partie B de 2022 d'un énorme 14,5 % pour atteindre 170,10 $ par mois. Mais Medicare a finalement décidé de limiter la couverture à certains essais cliniques - ce qui signifie que les bénéficiaires ont été surfacturés cette année.

La baisse de la prime l'année prochaine équivaut à un remboursement de cette surfacturation.

Les personnes âgées peuvent compter sur l'ajout de ce remboursement mensuel de 5,20 $ à l'important ajustement du coût de la vie (COLA) de la sécurité sociale de 8,7 % pour 2023 annoncé jeudi. Les hausses de primes de la partie B consomment souvent une bonne partie du COLA de la sécurité sociale - mais pas en 2023.

La loi historique sur la réduction de l'inflation introduit progressivement des changements à Medicare sur plusieurs années qui devraient contribuer à modérer les coûts. En 2023, les vaccins couverts par la partie D sont exempts de quote-part ou de franchise, ce qui devrait aider les vaccins coûteux tels que le vaccin contre le zona.

L'IRA plafonne également la flambée du coût de l'insuline, avec une quote-part mensuelle maximale de 35 $ pour les personnes inscrites à Medicare - une aubaine pour les diabétiques. Toutefois, cette amélioration s'accompagne d'un avertissement pour les bénéficiaires qui recherchent des plans de la partie D en utilisant le Medicare Plan Finder, selon Frederic Riccardi, président du Medicare Rights Center.

Étant donné que l'IRA a été adoptée si récemment, le plafond de la quote-part de l'insuline ne sera pas reflété dans les descriptions en ligne des coûts des plans. M. Riccardi recommande d'effectuer des recherches de plans en s'assurant que votre prescription d'insuline est incluse dans la liste des médicaments couverts d'un plan (le formulaire), puis d'omettre l'insuline de votre liste de médicaments. "Tant qu'un régime inclut l'insuline dans sa liste de médicaments couverts, vous pouvez estimer vos coûts en rajoutant la quote-part de 35 $", dit-il.

CHANGER VOTRE COUVERTURE DE BASE

L'inscription ouverte propose une opportunité annuelle de passer du programme Medicare traditionnel au programme Advantage.

Le fait de quitter le programme traditionnel peut vous faire économiser de l'argent sur le coût des primes initiales - mais ce changement s'accompagne de contreparties. Ces plans vous incitent à utiliser les prestataires de santé du réseau, ce qui peut limiter vos choix.

Vous devrez également vous plier à la paperasserie et aux procédures que les compagnies d'assurance utilisent pour gérer vos soins - et parfois, les refuser. Un rapport publié plus tôt cette année par le Bureau de l'Inspecteur général du Département américain de la santé et des services sociaux a noté que les audits de Medicare sur les plans Advantage "ont mis en évidence des problèmes répandus et persistants liés à des refus inappropriés de services et de paiement". Le rapport a constaté que les refus de demandes "qui répondent aux règles de couverture de Medicare peuvent empêcher ou retarder les bénéficiaires de recevoir des soins médicalement nécessaires et peuvent peser sur les prestataires."

Vous pouvez également quitter Advantage pour Medicare traditionnel pendant la période d'inscription. Mais faites-le avec prudence. Les personnes âgées qui utilisent Medicare traditionnel devraient avoir une couverture complémentaire, souvent par le biais d'un plan commercial Medigap. L'accès à ces polices est garanti au moment de l'inscription initiale à la partie B - mais après cette période, les plans Medigap dans la plupart des États peuvent rejeter les demandes ou facturer des primes plus élevées en raison de conditions préexistantes, à l'exception de quatre États qui protègent les demandeurs Medigap au-delà de cette période (New York, Connecticut, Maine et Massachusetts ont tous une forme de règles d'émission garantie pour l'inscription ultérieure à Medigap).

RESSOURCES D'ACHAT

Commencez votre processus d'achat en examinant la lettre de notification annuelle de changement qui vous est envoyée chaque automne par votre fournisseur de médicaments sur ordonnance Medicare ou de plan Advantage. L'avis annuel détaille tout changement dans les règles de partage des coûts, la couverture de médicaments spécifiques dans votre plan actuel, et même si un médicament spécifique sera couvert.

Le réseau du State Health Insurance Assistance Program (programme d'assistance à l'assurance maladie) fournit une assistance individuelle gratuite dans chaque État. Il s'agit de programmes financés par le gouvernement fédéral, dont le personnel est composé de bénévoles formés ; utilisez ce lien pour trouver le vôtre.

Le Medicare Rights Center propose une ligne d'assistance gratuite aux consommateurs : (800-333-4114.)

Au moment de vous inscrire, appelez Medicare pour vous inscrire (800-633-4227) et pour vous assurer que votre inscription a été traitée.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.