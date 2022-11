Chronique-Les avertissements concernant la fraude de Medicare se multiplient ; voici comment l'éviter

Un publipostage promotionnel Medicare Advantage conçu pour ressembler à un formulaire de l'Internal Revenue Service. Un "bus Medicare" circulant dans l'Ohio et annonçant une adresse Internet qui conduit les utilisateurs vers un site de courtage d'assurance. Des agents d'assurance accostant les personnes âgées dans les parkings des épiceries, ou faisant de la prospection pour l'inscription auprès de personnes âgées vulnérables souffrant de troubles cognitifs.

Le comité a sollicité l'avis des commissaires d'assurance des États et du réseau national des programmes d'aide à l'assurance maladie (SHIP), qui aide les personnes âgées à s'inscrire à Medicare.

Ces conclusions font suite à un rapport des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), qui gèrent Medicare, selon lequel ils ont reçu 39 617 plaintes concernant le marketing des plans de médicaments Medicare Advantage et Part D en 2021 - une augmentation spectaculaire de 155 % par rapport au nombre de plaintes reçues en 2020.

Le rapport du Sénat arrive à point nommé, puisqu'il atterrit au beau milieu de la saison annuelle d'inscription ouverte à Medicare. C'est le moment de l'année où les personnes âgées peuvent apporter des changements dans leurs choix d'assurance santé - et doivent également se préparer à un barrage de publicités et d'argumentaires marketing.

Les assureurs commerciaux commercialisent à la fois la partie D et les plans Medicare Advantage. Mais le rapport a révélé que les pratiques trompeuses sont les plus répandues avec Advantage, l'alternative de soins gérés proposée commercialement à Medicare traditionnelle à l'acte.

Au centre du problème se trouvent les organisations de marketing tierces qui passent des contrats avec les compagnies d'assurance qui gèrent les plans Advantage. "Les informations soumises par les États démontrent que les bénéficiaires sont inondés de communications frauduleuses et trompeuses à travers tous les modes de communication (en personne, à la télévision, par télémarketing et par appels robotisés", indique le rapport de la commission sénatoriale.

L'enquête a mis en évidence un large éventail de marketing prédateur, notamment :

- Des agents qui inscrivent des bénéficiaires sous de faux prétextes, par exemple en leur disant que les réseaux de couverture comprennent des prestataires de soins de santé qui ne font pas réellement partie des réseaux.

- Des agents qui modifient les plans des personnes âgées et des personnes handicapées sans leur consentement.

- Le ciblage des personnes à faible revenu qui ont droit à la fois à Medicare et à Medicaid (appelées "dual eligibles", qui sont autorisées à changer de plan Advantage une fois par trimestre.

UNE RÉPRESSION EST NÉCESSAIRE

La CMS a annoncé plus tôt cette année de nouvelles règles visant à freiner les pratiques publicitaires trompeuses des spécialistes du marketing tiers. Mais le rapport du Sénat exhorte la CMS à faire plus. Il pointe notamment du doigt l'assouplissement de la réglementation sur le marketing par l'administration Trump, qui doit être inversé. Il recommande également que CMS augmente sa surveillance des plans Advantage et exige des agents et courtiers qu'ils "adhèrent aux meilleures pratiques."

Et elle demande à CMS et au Congrès de soutenir des sources impartiales d'information sur l'inscription pour les personnes âgées, comme le réseau SHIP.

Chaque État gère un programme SHIP, dont le personnel est composé en grande partie de conseillers bénévoles formés. Le gouvernement fédéral fournit un financement, mais à un niveau bien inférieur aux dollars prévus pour le programme de navigateur dans le cadre de l'Affordable Care Act. Le financement du programme ACA est de 99 millions de dollars pour l'exercice 2023, soit plus du double du financement fédéral SHIP de 49 millions de dollars pour 2020. Cela reflète des priorités de dépenses inversées - plus de 64,8 millions d'Américains sont inscrits à Medicare, contre 14,5 millions inscrits aux plans du marché de l'ACA, selon les données de CMS.

Tous les courtiers n'emploient pas les tactiques trompeuses identifiées dans le rapport du Sénat, et certains sont très bien informés sur Medicare. Mais il est important de comprendre que les courtiers gagnent leur vie grâce à des commissions, et qu'ils ont donc un biais intégré pour vendre leurs propres lignes de produits.

"Il faut vraiment faire beaucoup plus à des fins de surveillance de la façon dont les plans sont commercialisés, mais aussi de protection des consommateurs", a déclaré David Lipschutz, directeur associé et avocat politique principal au Center for Medicare Advocacy.

La relation entre les organisations de marketing tierces et les plans eux-mêmes est un autre domaine qui mérite d'être étudié. La Better Medicare Alliance, une organisation de recherche et de défense de Medicare Advantage, a déclaré dans une déclaration qu'elle soutient la recommandation du rapport de la commission sénatoriale "que le CMS utilise son autorité d'application pour tenir les mauvais acteurs responsables, et nous accueillons favorablement une surveillance directe accrue des organisations de marketing tierces, dont les activités sont actuellement réglementées différemment du marketing mené par les plans de santé".

Mais il y a ici un vide réglementaire qui doit être comblé, selon Lipschutz. CMS a une autorité limitée pour réglementer les courtiers, qui sont généralement supervisés par les régulateurs des états. CMS devrait donc tenir les plans Advantage responsables des activités de marketing de leurs agents de marketing tiers.

"Si CMS établissait un lien plus strict entre les activités des agents et des courtiers et les fautes commises avec les promoteurs de plans, cela contribuerait grandement à réprimer les problèmes", a-t-il déclaré.

Invité à commenter le rapport, un porte-parole de la CMS note que l'agence tient les plans Medicare Advantage et Part D responsables des activités des agents qui travaillent en leur nom, et dit qu'elle peut prendre des mesures de conformité à leur encontre.

"CMS apprécie le leadership du président Wyden et de la commission des finances du Sénat sur la question importante du marketing de Medicare Advantage", a déclaré Chiquita Brooks-LaSure, administratrice de CMS, en se référant au sénateur américain Ron Wyden. "Nous examinons actuellement le rapport et les recommandations."

SE PROTÉGER

Pendant la saison d'inscription d'automne, n'oubliez pas que les règles de Medicare ne permettent pas aux courtiers d'assurance de vous contacter pour vous présenter des plans, à moins que vous ne leur ayez donné la permission préalable d'être en contact - par exemple, si vous faites déjà affaire avec un agent ou si vous en avez contacté un pour obtenir des informations. Cette interdiction inclut les appels téléphoniques et les e-mails, ou le fait de vous approcher dans un lieu public.

La CMS encourage toute personne concernée par une publicité mensongère spécifique à appeler le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) pour signaler la publicité. La Federal Trade Commission propose une liste de conseils pour éviter la fraude de Medicare.