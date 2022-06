Chronique-Vous voulez faire quelque chose pour votre épargne-retraite en difficulté ? N'hésitez pas à

Lorsque le marché boursier devient volatile, les investisseurs retraités sont naturellement enclins à vouloir faire quelque chose.

Nous sommes certainement à un tel point maintenant. Le S&P 500 a plongé de 21,1 % depuis le début de l'année, à la clôture de mercredi. La semaine dernière, il a perdu 5,8 %, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le selloff inspiré par COVID-19 en mars 2020.

Mais faire "quelque chose" pendant que le marché est perturbé pourrait bien être votre pire coup. Le moment d'agir est avant que le marché ne soit agité, a déclaré Mitch Tuchman, directeur général et responsable des investissements chez Rebalance, une société de gestion axée sur les stratégies indicielles passives. "Il est très important d'anticiper le tremblement de terre, et d'être renforcé sismiquement bien avant qu'il ne se produise", a-t-il déclaré.

Anticiper le séisme signifie adhérer à trois principes fondamentaux :

La diversification : investissez dans des fonds communs de placement à faible coût qui investissent dans des milliers de sociétés - bien plus que vous ne pourriez jamais sélectionner, suivre et gérer par vous-même. Cela vous donne une certaine sécurité, puisque votre exposition aux mouvements brusques d'une action ou d'un secteur du marché est considérablement réduite.

Équilibre : Investissez dans plus d'un type d'actif (généralement des actions, des obligations et des titres liquides). Cette répartition des investissements est utile car, au cours d'une année donnée, l'une de ces catégories d'actifs peut être en hausse alors qu'une autre est en baisse. L'équilibre permet de lisser les hauts et les bas. Cela peut se faire au sein d'un fonds spécifique, ou en détenant deux ou trois types de fonds différents qui vous donnent un équilibre raisonnable entre les différents types d'investissement.

Allocation : Prenez une décision réfléchie concernant votre exposition aux actions qui reflète à la fois votre tolérance au risque et les objectifs que vous essayez d'atteindre. Le défi, dans des moments comme celui-ci, est de s'en tenir à ce panorama de répartition lorsque les fluctuations du marché déforment vos pourcentages. On y parvient en rééquilibrant périodiquement le portefeuille - lorsque les actions sont en hausse, vous vendez suffisamment pour ramener votre allocation au niveau ciblé et réinvestissez le produit dans une classe d'actifs en baisse. Le rééquilibrage est une discipline qui consiste à vendre à un niveau élevé et à acheter à un niveau bas, ce qui peut améliorer considérablement la performance de votre portefeuille au fil du temps.

Vous pouvez effectuer ce type de rééquilibrage vous-même si vous possédez des fonds qui n'investissent que dans une classe d'actifs ou l'autre ; ou, le processus peut être automatique si vous possédez un fonds qui inclut une exposition à plusieurs classes d'actifs, auquel cas ces fonds se chargeront du rééquilibrage pour vous.

SAVOIR QUAND VOUS N'ÊTES PAS ASSEZ INTELLIGENT

Le rééquilibrage peut être difficile. "C'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour les investisseurs dans ce type de marché, lorsque les cours des actions sont en baisse", a déclaré Julie Virta, conseillère financière principale chez Vanguard.

Mais cette approche peut vous aider à éviter l'instinct de "faire quelque chose". L'un de mes commentaires préférés à ce sujet a été fait il y a des années par Jack Bogle, le regretté et légendaire fondateur de Vanguard. Interrogé par un interviewer de Morningstar sur la façon dont les investisseurs à long terme devraient réagir à la volatilité, il a réitéré la valeur d'une large diversification - posséder une tranche de l'ensemble de l'économie des entreprises - et laisser ces investissements faire leur travail au fil du temps.

"Ensuite, vous devez vous dire : "Je sais que je ne suis pas assez intelligent pour sortir au plus haut. Je sais que je ne suis pas assez malin pour revenir dans le creux de la vague, alors je vais simplement garder le cap".

Le marché boursier s'adapte aux nouvelles réalités des taux d'intérêt qui reviennent à quelque chose qui ressemble aux normes d'avant le COVID, ainsi qu'aux vents contraires économiques que sont l'inflation élevée et l'instabilité mondiale. Les probabilités de récession https://www.reuters.com/markets/us/goldman-sachs-raises-probability-us-recession-2023-30-2022-06-21 semblent également augmenter. Mais n'oubliez pas que les chutes vertigineuses de ces dernières semaines font suite à une croissance tout aussi vertigineuse des valorisations des actions ces derniers temps. Le S&P 500 a augmenté de plus de 16 % en 2020 après avoir plongé au début de la pandémie, et a connu une hausse stupéfiante de 26,89 % en 2021.

Vous pourriez penser que la façon dont les investisseurs considèrent le marché actuel varie en fonction de l'âge, puisque les personnes à plus de 10 ans de la retraite ont plus qu'assez de temps pour attendre la volatilité avant de commencer à puiser dans leurs pécules. Mais ce n'est pas ce que Tuchman constate dans sa pratique.

"Je connais des investisseurs octogénaires qui sont tout simplement habitués à la volatilité, et d'autres qui ont eu une mauvaise expérience", dit-il. "Certains d'entre eux étaient des investisseurs bricoleurs qui se sont chargés sur un secteur ou un autre qui ne s'est jamais remis d'une grosse chute. C'est comme penser qu'à chaque fois que vous prenez l'avion et qu'il y a des turbulences - l'avion va s'écraser.

"Nous devons donc expliquer à ces gens qu'un portefeuille indiciel survit et prospère, et se sort de ces situations."

Pour les personnes à dix ans de la retraite ou déjà à la retraite, disposer d'une réserve de liquidités suffisante pour faire face aux dépenses de subsistance à court terme contribue grandement à apaiser les nerfs, ajoute Virta.

"Nous recommandons généralement de disposer de six à douze mois de liquidités pour couvrir vos dépenses - cela permet au reste de votre portefeuille de rester investi et de maintenir cette discipline à long terme."

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.