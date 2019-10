Nike : Credit Suisse confirme son conseil, nouveau DG

Credit Suisse maintient sa recommandation 'surperformance' sur l'action Nike, avec un objectif de cours de 112 dollars, après l'annonce par le groupe de la nomination de l'ancien directeur d'eBay, John Donahoe, au poste de Directeur général. Il succédera à Mark Parker l'année prochaine. Mark Parker restera néanmoins président exécutif du conseil après cette date.John Donahoe est actuellement CEO de ServiceNow et président de PayPal Holdings. Credit Suisse souligne que la capitalisation boursière de ServiceNow a triplé, passant de 15 milliards de dollars à 45 milliards de dollars depuis l'arrivée de John Donahoe au début de 2017.Le bureau d'analyses a déclaré également qu'il ne voit ' aucun changement ' pour Nike, en notant que l'annonce du Directeur général se réalise à une période de ' solidité ' pour la marque.' Nous ne voyons aucun changement fondamental dans la stratégie existante de Nike ni dans les priorités de l'entreprise suite à la nouvelle concernant le remplacement du Directeur général', indique Crédit Suisse, ajoutant que Nike demeure l'un de ses meilleurs choix.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.