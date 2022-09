Les actions de Smith & Wesson chutent suite à un rapport indiquant une baisse de la demande d'armes à feu.

Mark Smith Age : 54 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Taliesin Property Fund Limited Biographie : Mark Smith is on the board of Taliesin Property Fund Ltd. (former Chief Executive Officer & Non-Executive Director). Mr. Smith previously occupied the position of Managing Director at ING Groep NV, Partner at Silversmith Partners LLP and Managing Director at Bear Stearns International Ltd. » Lire la suite