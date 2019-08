JM Smucker's : abaissement des objectifs annuels

JM Smucker's annonce réduire ses objectifs annuels, ne visant plus qu'un BPA ajusté entre 8,35 et 8,55 dollars (au lieu de 8,45 à 8,65 dollars) et des revenus stables ou en baisse de 1% (et non plus en hausse de 1 à 2%).Sur son premier trimestre 2019-20, le groupe agroalimentaire -qui détient notamment les cafés Folgers- a vu son BPA ajusté reculer de 11% à 1,58 dollar, pour des revenus en baisse de 6% à 1,78 milliard (-4% en comparable).'Nos performances ont manqué nos attentes essentiellement à cause du calendrier des livraisons et de prix déflationnistes dans le café et le beurre de cacahouètes, ainsi que de la concurrence en nourriture pour chiens premium', explique le CEO Mark Smucker Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.