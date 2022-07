Alors que Zuckerberg mise sur les vidéos de type TikTok, Meta se dirige vers la première baisse de revenus de son histoire.

Le directeur général Mark Zuckerberg pense que cela prendra du temps, et que l'entreprise doit accélérer le processus, a-t-il déclaré aux employés lors d'un appel à la fin du mois dernier. La discussion a porté sur des questions clés qui seront observées lors de la publication des résultats trimestriels de Meta mercredi.

Meta devrait enregistrer la première baisse de revenus de son histoire en tant que société publique, soit une baisse de 0,4 % à environ 29 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Les investisseurs s'attendent également à une croissance stagnante du nombre d'utilisateurs et à un troisième trimestre consécutif de baisse des bénéfices. Ils guettent les signes de réduction des projets matériels et de ralentissement des embauches pour gérer les coûts.

Cette année, le géant des médias sociaux a dévoilé des refontes radicales de Facebook et d'Instagram, imitant le look de son rival TikTok et ses recommandations algorithmiques de courtes vidéos virales.

Meta investit également beaucoup pour reconstruire son système de publicité autour de ses propres données d'utilisateur, après que les changements de confidentialité introduits l'année dernière par Apple aient dégradé les capacités de ciblage publicitaire de Meta.

Zuckerberg a déclaré aux employés lors de l'appel, qui a eu lieu le 30 juin, que Reels représentait une "énorme opportunité" pour Meta, mais il a également noté que le format n'était "encore qu'environ 15% de la taille de TikTok".

"Je pense que de manière réaliste, nous envisageons un an et demi, peut-être même plus, avant que nous ayons vraiment une ligne de mire pour avoir une position de leader solide", a-t-il déclaré.

Le délai pour reconstruire le système des annonces est similaire, a-t-il dit. Il a exhorté à plusieurs reprises le personnel à augmenter son "intensité" pour traverser cette période.

Bien que Meta dispose des données d'utilisateur de première partie les plus solides du secteur, elle a également "beaucoup de crédibilité à restaurer avant que les investisseurs puissent être à l'aise avec le maintien de sa position de leader dans la croissance séculaire de la publicité numérique", ont écrit les analystes de RBC Capital Markets.

M. Zuckerberg a déclaré aux employés que l'économie s'était détériorée depuis que les dirigeants avaient planifié les bobines et les changements de publicité, et il a exposé les grandes lignes des plans visant à accélérer les transitions afin que les bénéfices de l'activité principale puissent financer les paris à long terme de Meta sur les métavers.

"Notre travail consiste essentiellement à faire passer la plus grande partie de l'activité qui pourrait être à trois ans à deux ans, ou à un an et demi, tout en poussant sur des choses comme les dépenses et la croissance des coûts", a-t-il déclaré.

Si nécessaire, il a ajouté que sa tendance était de "prendre plus de peine en termes de rentabilité un peu plus faible" à court terme, plutôt que de réduire le "financement pour les choses futures".

Les changements ont toutefois suscité quelques réactions négatives.

Instagram, qui a testé des fonctionnalités similaires à TikTok, a reporté la semaine dernière son projet de remplacer le flux défilant de l'application par une disposition plus immersive de type "panavision" qui remplit tout l'écran, d'octobre au début de l'année prochaine.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise reconnaît "que les changements apportés à l'application peuvent être un ajustement, et nous voulons prendre le temps de nous assurer que nous faisons les choses correctement."

Lundi, deux des plus grands utilisateurs d'Instagram, Kim Kardashian et Kylie Jenner, ont toutes deux partagé un mème implorant l'entreprise de "Rendre Instagram à nouveau Instagram."

"Arrêtez d'essayer d'être TikTok, je veux juste voir des photos mignonnes de mes amis", disait le post. Il signait : "Sincèrement, tout le monde".

Le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a reconnu les critiques dans une vidéo mardi, déclarant que la mise en page n'était "pas encore bonne" et que la société devrait "l'amener à un bon endroit si nous voulons l'expédier" à tous les utilisateurs d'Instagram.

L'entreprise continuera cependant à faire des tests et à s'orienter vers la vidéo, a-t-il ajouté.