FACEBOOK : Mark Zuckerberg appelle à plus de régulation

« Je suis convaincu que les gouvernements et les régulateurs doivent jouer un rôle plus actif », a déclaré le PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg , dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche et trois autres grands journaux mondiaux. « Faire évoluer la régulation d'Internet nous permettra de préserver ce qu'Internet a de meilleur - la liberté pour les gens de s'exprimer et l'opportunité pour les entrepreneurs de créer - tout en protégeant la société de préjudices plus larges », a-t-il ajouté" Les décideurs publics me disent souvent que nous avons trop de pouvoir en matière d'expression, et franchement, je suis d'accord ", a par ailleurs reconnu Mark Zuckerberg Il appelle à une nouvelle régulation dans quatre domaines : les contenus violents et haineux, l'intégrité des élections, la protection de la vie privée et la portabilité des données.