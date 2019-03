FACEBOOK va mettre l'accent sur les communications privées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Je crois que l'avenir des communications passera de plus en plus par des services privés et cryptés où les gens peuvent être sûrs que ce qu'ils se disent entre eux reste sécurisé et que leurs messages et leur contenu ne resteront pas éternellement », a écrit le président et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg . Le plus important réseau social prendrait ainsi un virage stratégique après avoir construit son succès sur du contenu lisible et créé par tous.Ce changement de philosophie est non seulement une réponse aux critiques à propos de sa gestion des données personnelles, mais il vise aussi à répondre aux nouveaux goûts des utilisateurs." Aujourd'hui, nous constatons déjà que les messages privés, les histoires éphémères et les petits groupes sont de loin les formes de communication en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide. Il y a plusieurs raisons à cela. Beaucoup de gens préfèrent l'intimité d'une communication en tête-à-tête ou avec seulement quelques amis. Les gens sont plus prudents lorsqu'il s'agit d'avoir une trace permanente de ce qu'ils ont partagé. Et nous nous attendons tous à pouvoir faire des choses comme des paiements privés et sécurisés ", a écrit Mark Zuckerberg