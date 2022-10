Les investisseurs punissent Zuckerberg alors que le coûteux métavers tombe à plat.

Les investisseurs se sont précipités pour se débarrasser des actions de Meta Platforms Inc. après les heures d'ouverture, les faisant chuter de 20 % et effaçant 67 milliards de dollars de sa valeur boursière, après que la société a affiché sa quatrième baisse consécutive de bénéfice trimestriel.

Le parent de Facebook a déclaré que ses dépenses globales pourraient augmenter de 16 % l'année prochaine et prévoit que les pertes d'exploitation de Reality Labs - l'unité chargée de donner vie au métavers - "augmenteront de manière significative" l'année prochaine.

Un actionnaire de Meta avait récemment fait part de ses inquiétudes en qualifiant les investissements de la société de "surdimensionnés et terrifiants". Mercredi, les analystes les ont qualifiés de "déroutants et déconcertants" et l'incapacité de Meta à réduire les coûts d'"extrêmement inquiétante".

Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, l'analyste de Jefferies, Brent Thill, a demandé aux dirigeants : "Je pense que pour résumer ce que ressentent les investisseurs en ce moment, c'est qu'il y a trop de paris expérimentaux par rapport aux paris prouvés sur le cœur de l'entreprise.... Je pense que tout le monde aimerait entendre pourquoi vous pensez que cela est rentable."

Au cours du trimestre juillet-septembre, les pertes de Reality Labs ont grimpé à un énorme 3,67 milliards de dollars, contre 2,63 milliards de dollars un an plus tôt. Les revenus ont presque diminué de moitié.

"Ce serait une erreur pour nous de ne pas nous concentrer sur l'un de ces domaines qui seront fondamentalement importants pour notre avenir", a déclaré Zuckerberg lors de l'appel.

"Je sais que parfois, lorsque nous expédions un produit ... les gens disent : 'Hé, vous dépensez tout cet argent, et vous avez produit cette chose', et je pense que ce n'est pas vraiment la bonne façon de penser à ce sujet."

"...nous faisons un travail de pointe qui deviendra... finalement des produits matures à différentes cadences dans différentes périodes de temps au cours des cinq à dix prochaines années."

Il a parlé des différents efforts de l'entreprise, notamment d'un casque de réalité virtuelle et panoramique récemment dévoilé, appelé Quest Pro, dont le prix est de 1 500 $, et d'une plateforme de métavers sociaux où les gens peuvent s'exprimer via des avatars.

Il a ajouté que Meta investit dans deux autres domaines : la réalité augmentée et les interfaces neuronales.

GRAND GAMME

"Le métavers ... ressemble à un gros pari compte tenu de la crise économique", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, ajoutant que le voyage à venir allait être "long et douloureux".

"Les gens ne se précipitent pas pour acheter un casque VR ou même regarder des vidéos à 360 degrés [...]. Le nouvel appareil ressemble encore à un jouet coûteux", a-t-il déclaré.

À une époque où d'autres entreprises technologiques telles que Microsoft et Alphabet, le parent de Google, suppriment des emplois ou ralentissent l'embauche, les effectifs de Meta ont bondi de 32 % au troisième trimestre par rapport à la fin du deuxième.

Dans une lettre ouverte adressée à Zuckerberg lundi, l'actionnaire de Meta, Altimeter Capital Management, a appelé Meta à rationaliser en supprimant des emplois et des dépenses d'investissement.

Le fonds a suggéré que Meta plafonne les investissements annuels dans le métavers à 5 milliards de dollars au lieu des 10 milliards actuels.