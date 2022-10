M. Zuckerberg témoignera dans le cadre d'un procès américain contre l'accord de réalité virtuelle de Facebook

Dans un document judiciaire déposé vendredi auprès de la U.S. District Court Northern District Of California, la FTC a énuméré 18 témoins qu'elle prévoit d'interroger, dont Zuckerberg, le PDG de Within, Chris Milk, et le directeur de la technologie de Meta, Andrew Bosworth.

Ils figuraient également sur une liste de témoins soumise vendredi par les défendeurs Meta et Within.

En plus de défendre l'acquisition de Within, Zuckerberg devrait être interrogé sur la stratégie de la société mère de Facebook pour son activité VR, ainsi que sur les plans de la société pour soutenir les développeurs tiers, selon le document du tribunal.

La FTC avait intenté une action en justice en juillet, affirmant que l'acquisition de Within par Meta "tendrait à créer un monopole" sur le marché des applications de fitness dédiées à la RV.

L'organisme de réglementation soutient que l'opération proposée "réduirait sensiblement la concurrence ou tendrait à créer un monopole" sur ce marché.

Meta, dans des documents judiciaires, a fait valoir que "les allégations concluantes, spéculatives et contradictoires de la FTC ne plaident pas de manière plausible en faveur de faits permettant d'établir que tout marché supposé des applications de fitness dédiées à la RV est "oligopolistique", que ce soit en termes de comportement ou de structure".

Facebook a accepté d'acheter Within en octobre 2021 pour une somme non divulguée.