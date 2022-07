Mark Zuckerberg de Meta : Les prévisions de l'entreprise à l'époque de la pandémie étaient trop optimistes.

M. Zuckerberg, répondant à une question d'un employé lors d'une réunion de l'ensemble de l'entreprise jeudi, a déclaré qu'il avait embauché de manière trop agressive et n'avait pas tenu compte de la possibilité d'un ralentissement économique, selon une personne qui a entendu les remarques.

L'employé avait demandé quelles étaient les erreurs commises par M. Zuckerberg, a précisé cette personne.

Meta a refusé de commenter.

Les commentaires étaient plus pointus que ceux de Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs la veille, après que Meta, propriétaire de Facebook, ait enregistré sa toute première baisse trimestrielle de revenus et prévu une autre baisse pour le troisième trimestre.

Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, Zuckerberg a déclaré qu'il pensait que l'économie entrait dans une phase de ralentissement qui aurait un "large impact" sur le secteur de la publicité numérique.

"Il est toujours difficile de prédire la profondeur ou la durée de ces cycles, mais je dirais que la situation semble pire qu'il y a un trimestre", a-t-il déclaré.

Il a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait de "réduire régulièrement la croissance des effectifs" au cours de l'année prochaine.

Lors de la réunion de l'entreprise jeudi, un autre employé a demandé à Zuckerberg si les cadres supérieurs de Meta avaient été "en roue libre", faisant référence à un débat en cours sur ce terme depuis qu'un cadre supérieur a demandé ce mois-ci aux cadres de "sortir" tout employé qui était "en roue libre" ou dont les performances étaient médiocres.

Zuckerberg a répondu en discutant des évaluations de performance de Meta en général, selon la personne qui l'a entendu parler, ainsi qu'une autre informée de la réponse.

L'employé qui a soulevé la question s'est ensuite rendu dans la section des commentaires d'un forum de discussion interne, écrivant qu'à son avis, Zuckerberg n'avait pas répondu à sa question.

Ces échanges surviennent alors que Zuckerberg doit faire face à des problèmes de moral de plus en plus importants chez Meta, en plus des difficultés économiques et des défis commerciaux d'Apple Inc et de TikTok de ByteDance.

Lors d'une réunion tendue à l'échelle de l'entreprise le mois dernier, Zuckerberg a dit aux employés qu'il s'attendait à ce qu'ils travaillent avec plus "d'intensité", alors qu'il réduisait les objectifs d'embauche et renforçait les normes de performance qui avaient été relâchées pendant la pandémie.

Les employés de Meta, qui, comme de nombreux employés de la technologie, sont payés en partie en unités d'actions, ont vu leur rémunération effectivement réduite cette année lorsque le cours de l'action a chuté à cause des nouvelles concernant la stagnation de la croissance.