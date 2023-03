Meta : vers la suppression de 10.000 postes supplémentaires

Meta, la maison-mère de Facebook, a annoncé mardi son intention de supprimer quelque 10.000 postes supplémentaires dans ses effectifs mondiaux, dernière manifestation en date de la volonté du groupe technologique d'alléger sa structure.Dans un courriel envoyé aux employés de la société, son directeur général Mark Zuckerberg explique qu'une nouvelle vague de licenciements touchant ses équipes technologiques sera dévoilée à la fin du mois d'avril, avant de nouvelles suppressions de postes dans ses équipes administratives fin mai.En plus de ces réductions d'effectifs, le groupe prévoit de renoncer à combler l'ouverture de 5000 nouveaux postes qui n'avaient pas encore été pourvus.Dans son courrier, Mark Zuckerberg justifie sa décision par la nécessité d'éliminer plusieurs couches organisationnelles au niveau de management dans le cadre de ce qu'il considère être comme une 'année de l'efficacité' pour le groupe.'Depuis que nous avons réduit nos effectifs l'an dernier, l'un des résultats les plus surprenants a été que les choses vont beaucoup plus vite', a-t-il expliqué.Meta avait déjà fait part en novembre dernier de sa volonté de réduire la taille de ses équipes de 13%, soit l'équivalent d'environ 11.000 départs de salariés.Suite à l'annonce de cette dernière vague de licenciements, l'action Meta progressait de plus de 5,5% mardi matin dans les premiers échanges à la Bourse de New York.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.