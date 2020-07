Markus Braun Nationalité : Autrichien Age : 50 Principales sociétés : Aucune connexion disponible Biographie : Markus Braun est un entrepreneur dans le domaine technologique, et un investisseur de nationalité au... » Lire la suite WIRECARD : retour à la case prison pour son ancien patron 0 22/07/2020 | 17:17 Envoyer par e-mail :

Le scandale du spécialiste des paiements électroniques avait éclaté en plein jour en juin en raison d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes. Le titre Wirecard, présent au sein de l'indice Dax 30, s'était effondré en quelques jours.





L'ancien Directeur général de Wirecard AG, Markus Braun , et deux autres anciens cadres ont été arrêtés, les procureurs allemands expliquant que la société était au courant de pertes massives dès 2015, rapporte Bloomberg. Ces trois dirigeants ont conspiré pour obtenir environ 3,2 milliards d'euros de prêts frauduleux, a précisé la justice allemande. Markus Braun avait déjà été arrêté en juin avant d'être remis en liberté sous caution.Le scandale du spécialiste des paiements électroniques avait éclaté en plein jour en juin en raison d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes. Le titre Wirecard, présent au sein de l'indice Dax 30, s'était effondré en quelques jours.