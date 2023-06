Volkswagen : un nouveau directeur général pour la marque Audi

Gernot Döllner est appelé à devenir le prochain directeur général d'Audi, la marque haut de gamme du groupe Volkswagen, a annoncé jeudi le géant automobile.Ce cadre dirigeant maison remplacera, à compter du 1er septembre, Markus Duesmann , et rejoindra à la même date le directoire du groupe Volkswagen.Gernot Döllner, qui avait été recruté par Volkswagen en tant que jeune diplômé en 1993, a effectué une grande partie de sa carrière chez Porsche, où il a notamment contribué au développement de la Panamera.Il était, depuis 2021, responsable de la stratégie et des produits et secrétaire général du groupe Volkswagen.Dans un communiqué, VW a salué l'action de Markus Duesmann chez Audi, auquel il attribue la mise en place d'une stratégie ambitieuse en matière d'électrification et la réorganisation de l'entité.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.