Bouygues: Un premier semestre meilleur que prévu grâce aux télécoms

A 10h45, l'action du groupe diversifié gagne 3,05% à 38,5 euros, enregistrant ainsi la meilleure performance de l'indice européen Stoxx 600 (-0,61%).

"Pas de ralentissement dans les télécoms et perspective de redressement des marges dans la construction au second semestre", commente Raymond James dans une note.

Bouygues, qui a également confirmé tous ses objectifs d'amélioration des résultats en 2018, a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 15,74 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 4%, et dégagé un bénéfice net, part du groupe, de 260 millions (+18,2%).

Le bénéfice opérationnel courant, lui, a baissé cependant de

12,7% à 303 millions d'euros.

"Le résultat opérationnel courant du groupe (...) reflète la hausse de la profitabilité de Bouygues Telecom et un résultat opérationnel courant des activités de construction qui reste pénalisé par l'impact des mauvaises conditions météorologiques au premier trimestre", a expliqué Bouygues dans un communiqué.

Les chiffres du premier semestre sont tous supérieurs au consensus des analystes publié sur le site de la société, qui donnait 15,4 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires, 284 millions pour le bénéfice opérationnel courant et 207 millions pour le bénéfice net.

Bouygues Telecom, qui a gagné sur les six premiers mois de l'année 901.000 clients mobiles et 91.000 clients fixes, a dégagé un Ebitda en hausse de 12% à 549 millions d'euros.

LOURDES PERTES DE COLAS

En revanche, l'activité routière Colas a accusé une lourde perte opérationnelle de 174 millions d'euros (contre -136 millions un an plus tôt), reflet des fortes intempéries du premier trimestre et des difficultés de l'activité ferroviaire imputables aux grèves à la SNCF au deuxième trimestre.

Sur la deuxième partie du semestre, Colas est parvenu cependant à stabiliser son bénéfice opérationnel courant à 128 millions d'euros et l'ensemble des activités construction à redresser la barre de six millions d'euros au niveau du ROC.

Ce pôle du groupe, pour lequel Bouygues organisera une journée investisseurs le 2 octobre, affichait fin juin un carnet de commandes record de 33,7 milliards d'euros, en hausse de 9% sur un an.

La dette nette a baissé de 777 millions d'euros à 5,04 milliards, après s'être accrue mécaniquement l'année précédente à la suite des acquisitions de Miller McAsphalt et Aufeminin.

Mais l'évolution de l'endettement n'inclut pas encore l'acquisition d'Alpiq Engineering annoncée fin mars pour renforcer le groupe dans l'énergie.

Interrogé sur l'avenir de la participation du groupe dans Alstom, le directeur financier Philippe Marien a répété au cours d'une conférence de presse qu'il resterait au capital jusqu'au closing de l'opération avec le groupe allemand Siemens, mais qu'après, une fois ramenée à 14%, cette participation "devient beaucoup moins stratégique".

Quant à l'évolution future de la gouvernance du groupe familial, modifiée en septembre 2016 avec la nomination de deux directeur généraux adjoints à ses côtés, Martin Bouygues a répondu qu'il était très satisfait de cette modification.

"C'est un sujet de réflexion", a-t-il ajouté, indiquant qu'il proposerait à l'avenir au conseil d'administration de nouvelles évolutions en la matière, mais sans caractère d'urgence.

(Avec Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

par Gilles Guillaume et Dominique Vidalon

