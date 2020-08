Martin Bouygues Nationalité : Française Date de naissance : 03/05/1952 Principales sociétés : Bouygues SA - Télévision Française 1 Société anonyme Biographie : Entré à 22 ans dans le Groupe Bouygues comme conducteur de travaux, Martin Bouygues devient rapideme... » Lire la suite Bouygues compte revenir dans le vert au second semestre, le SI supérieur aux attentes 0 27/08/2020 | 08:23 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a annoncé jeudi qu'il comptait redevenir bénéficiaire au second semestre 2020 et a livré de nouveaux objectifs pour Bouygues Telecom, alors que le groupe a enregistré une baisse de ses résultats moins forte que ne l'anticipaient les analystes pour les six premiers mois de l'année. Bouygues a également annoncé à l'occasion de ces résultats la démission d'Olivier Bouygues de son mandat de directeur général délégué du groupe. Olivier Bouygues occupait ce poste depuis 2002. Bouygues avait renoncé début avril à ses objectifs financiers pour 2020 au niveau du groupe. Jeudi, le conglomérat ne s'est pas fixé de nouveaux objectifs mais a indiqué qu'il redeviendrait "largement profitable" au deuxième semestre 2020, sans toutefois retrouver "les niveaux particulièrement élevés" du deuxième semestre 2019. "Après un premier semestre 2020 difficile, nos fondamentaux et notre stratégie devraient permettre de nous réinscrire dans une dynamique de croissance, et ce, dans nos trois activités", a déclaré le PDG du groupe, Martin Bouygues. En revanche, sa filiale Bouygues Telecom a révisé ses objectifs 2020, qui avaient été précédemment suspendus. L'opérateur télécoms compte ainsi réaliser cette année une croissance du chiffre d'affaires des services d'environ 4%, contre un précédent objectif de 5%, et générer un flux de trésorerie libre d'environ 250 millions d'euros, au lieu de 300 millions d'euros auparavant. Bouygues Telecom entend également réaliser des investissements bruts pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard d'euros. Le conglomérat a livré ces perspectives alors que ses résultats ont chuté au premier semestre, mais ont dépassé les attentes des analystes. De janvier à juin, le groupe a accusé une perte nette de 244 millions d'euros, contre un bénéfice net de 225 millions d'euros sur la même période de 2019. Le chiffre d'affaires a reculé de 15% au premier semestre, à 14,76 milliards d'euros. Cette baisse de 2,7 milliards d'euros est intégralement imputable au Covid-19, "dont l'impact est estimé à -2,8 milliards d'euros", a indiqué le groupe. Bouygues a enregistré une perte opérationnelle courante de 132 millions d'euros, contre un résultat opérationnel courant (ROC) de 453 millions d'euros au premier semestre 2019, cette ligne de compte ayant été pénalisée par un impact du Covid-19 estimé à 650 millions d'euros. Le conglomérat a toutefois réussi à dégager un ROC positif sur le seul deuxième trimestre, à 110 millions d'euros. Selon un consensus fourni par le groupe, la médiane des prévisions des analystes se situait à 14,31 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires du premier semestre, 336 millions d'euros pour la perte opérationnelle courante et 307 millions d'euros pour la perte nette. Dans la construction, le chiffre d'affaires s'est établi à 10,8 milliards d'euros au premier semestre, en baisse de 19%. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à un niveau record de 35,7 milliards d'euros au 30 juin 2020, en hausse de 6% sur un an. La perte opérationnelle courante s'est inscrite à 437 millions d'euros, contre un ROC de 72 milions d'euros au premier semestre 2019, intégrant un impact de la crise estimé à 530 millions d'euros sur la période. Dans les médias, TF1 a vu son résultat opérationnel courant chuter de 58,4%, à 67,8 millions d'euros, pour une marge correspondante de 7,7%, en baisse de 6,5 points de pourcentage, plombé par un effet de la crise sanitaire évalué à 100 millions d'euros. Bouygues Telecom a enregistré une activité soutenue au premier semestre. Son chiffre d'affaires a progressé de 4% sur un an, à 3 milliard d'euros, incluant un impact du Covid-19 de 70 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 253 millions d'euros, en hausse de 23 millions d'euros sur un an. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO COMMUNIQUES FINANCIERS DE BOUYGUES: http://www.bouygues.com/espace-presse/communiques-de-presse/?subsdiary=_bouygues Agefi-Dow Jones The financial newswire