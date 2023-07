Entré à 22 ans dans le Groupe Bouygues comme conducteur de travaux, Martin Bouygues devient rapidement l'un des plus jeunes patrons du CAC 40. Il est, depuis l'âge de 37 ans, le PDG du Groupe.



Martin Bouygues est né le 3 mai 1952 à Suresnes, l'année au cours de laquelle son père, Francis, fondait le groupe. Il crée les Maisons Bouygues en 1978 (une entreprise de vente de maisons individuelles) qu'il dirigera jusqu'en 1986, date de leur cession.

En 1984, il acquiert SAUR (un groupe spécialisé dans l'accompagnement des projets d'aménagement des collectivités et industriels dans le domaine de l'eau et des loisirs), qu'il revendra également quelques années plus tard afin de recentrer ses activités sur la construction, la téléphonie et les médias.

C'est en 1989 qu'il devient PDG du groupe Bouygues, au grand dam de son frère Nicolas, le Centralien, pourtant longtemps pressenti comme l'unique et incontournable successeur. Il en était administrateur dès 1982 et vice-président depuis 1987.

La stratégie de Martin Bouygues se centre sur la construction en continuant un développement déjà bien entamé, mais aussi sur le secteur des télécommunications (avec la création de Bouygues Telecom en 1994 ou de TPS en 1996) et des médias (à travers l'acquisition de TF1 en 1994 et le lancement de LCI).

C'est en 1997, lors de la tentative de raid de Vincent Bolloré, qui acquiert des parts du groupe et met en cause les comptes de Bouygues, qu'il se fait connaître comme un patron efficace et performant. Avec l'aide François Pinault, il repousse l'OPA hostile, ce qui scellera un conflit latent avec l'autre milliardaire.

Martin Bouygues est l'un des rares grands patrons français que l'on peut qualifier d'autodidacte, puisque jamais diplômé. Il a d'ailleurs lancé en 2005 la fondation Francis Bouygues, en hommage à son père, pour soutenir par des bourses les lycéens en difficulté financière pour poursuivre leurs études. Selon le magazine Forbes, il se hisse parmi les premières fortunes françaises et dirige un groupe 4 fois plus grand que celui de son père. En dépit des obstacles - crise du BTP dans les années 80, raid de Vincent Bolloré - Martin Bouygues est parvenu à hisser l'entreprise au niveau des plus grandes. Il conserve une gestion familiale et une culture du groupe.

Il est aussi un globe-trotter curieux et efficace. L'Asie (pour les nouvelles tendances de la technologie), la Finlande (pour l'EPR), mais aussi le Turkménistan sont l'objet de déplacements réguliers.

La question délicate qui se joue est celle de sa succession.

Principales sociétés BOUYGUES SA Chief Executive Officer SCDM SAS Chairman