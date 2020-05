La valeur du jour à Paris BOUYGUES : lanterne rouge du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues (-4,20% à 24,86 euros) est reléguée à la dernière place d'un marché déprimé après la publication de ses résultats trimestriels. Si la société a rappelé que sa situation financière était très solide et souligné la résilience de sa branche télécoms, elle n'a pas échappé aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur son activité. Le groupe de BTP, télécoms et médias a fait état d'une perte opérationnelle courante de 242 millions d'euros au premier trimestre 2020 contre une perte de 58 millions un an plus tôt.Si la publication d'une perte d'exploitation au premier trimestre n'est pas une surprise au regard du ralentissement récurent de l'activité de construction en cette période de l'année il n'en demeure que la perte supplémentaire de 184 millions d'euros est d'une ampleur importante.Le chiffre d'affaires est, pour sa part, en recul de 8% (à périmètre et charge constants) à 7,129 milliards d'euros. La perte nette (part du groupe) est de 204 millions d'euros, contre une perte nette de 59 millions au premier trimestre 2019.Bouygues ajoute qu'alors que les résultats du premier trimestre 2020 traduisent les premiers effets de la pandémie de Covid-19, le groupe anticipe un impact plus fort sur ses résultats et ceux de ses activités au deuxième trimestre, en raison de la poursuite de la crise sanitaire en France et des mesures de restriction étendues à de nouveaux pays.Concernant le renoncement de dividende décidé début avril pour l'assemblée générale du 23 avril Martin Bouygues , président-directeur général du groupe a précisé qu'un nouveau conseil se réunira fin juillet ou début août pour réévaluer la situation.Jefferies souligne des résultats trimestriels globalement conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires est en ligne tandis que la perte opérationnelle courante est inférieure d'environ 50 millions d'euros prévisions. Le courtier note que l'impact du Covid-19 sur l'activité trimestrielle est estimé par le groupe à 750 millions d'euros sur les revenus et à 170 millions sur le résultat opérationnel courant.Le broker met également en avant le fait que la société n'a pas fourni d'orientations en ce qui concerne les objectifs 2020 (activités de construction et TF1), qu'elle a retirés début avril. Bouygues Telecom maintient, quant à lui, la suspension de ses objectifs 2020 du fait de l'absence de visibilité sur les usages et les revenus issus du roaming. La maison d'analystes maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 40 euros sur le titre.Le groupe indique que sa trésorerie disponible s'élève à 10,3 milliards d'euros à fin mars 2020 et comprend 4,1 milliards de cash et 6,2 milliards de facilités de crédit moyen et long terme confirmées et sans covenant. L'endettement financier net s'élève à 3,6 milliards d'euros à fin mars 2020. Il s'améliore de 1,5 milliard d'euros par rapport à fin mars 2019, bénéficiant essentiellement de l'impact positif d'Alstom (dividendes et cession de 13 % du capital) pour 1,4 milliard d'euros. Le ratio d'endettement net atteint 31 % (contre 47 % fin mars 2019).