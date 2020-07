Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IBM a annoncé la nomination de Marta Martínez au poste de Directrice générale pour IBM en Europe, au Moyen-Orient et Afrique. Elle succède à Martin Jetter , qui dirigeait les opérations commerciales en Europe depuis 2019. Martin Jetter continuera d’occuper le poste de Président d’IBM Europe jusqu’à fin 2020.Titulaire d'un diplôme en sciences mathématiques de l'université Complutense de Madrid, Marta Martínez devient la première femme à diriger les activités de l'entreprise dans la région. Elle prendra la responsabilité des opérations et de la croissance de l'entreprise, de la satisfaction des clients ainsi que de l'engagement envers les employés dans une région à forte diversité culturelle comprenant plus de 100 pays.Marta Martínez est une dirigeante expérimentée des affaires et des technologies, avec plus de 30 ans d'expérience dans la transformation des entreprises et la gestion du changement culturel. Elle a dirigé avec succès IBM Espagne, Israël, Grèce et Portugal depuis 2013, positionnant l'entreprise comme le premier acteur du secteur informatique en Espagne, en Grèce et au Portugal, tout en établissant une culture de collaboration, d'intégration et de haute performance.Au cours de ses 17 années au sein d'IBM, Marta Martínez a occupé plusieurs postes de direction au niveau local, régional et mondial, notamment celui de Vice President of Infrastructure Technology Services aux États-Unis entre 2008 et 2010.