M. Martin S. Sorrell est président exécutif de S4 Capital Plc. Il siège au conseil d'administration de Cherwell Films LLP, Clyde Films LLP, J.M.S. Financial Services Ltd, JMS Financial Services (No. 2) Ltd, Pruway Investments Ltd, The Bloomberg Family Foundation, Inc, Alpha Topco Ltd, Formula One Holdings Ltd, The Carnegie Hall Corp et Thrombosis Research Institute. M. Sorrell a été précédemment employé en tant que directeur indépendant par Alcoa, Inc, directeur non exécutif par ASATSU-DK, Inc, directeur général du groupe et directeur exécutif par WPP Plc, directeur non exécutif par Alpha Topco Ltd, directeur non exécutif par Colefax Group Plc, directeur indépendant par Howmet Aerospace, Inc, directeur du groupe financier de Saatchi & Saatchi PLC, administrateur de la Carnegie Hall Society, Inc. et du Conference Board, Inc. et président du Conseil international des affaires, président du Conseil international des affaires du World Economic Forum USA, Inc. et administrateur non exécutif de Delta Topco Ltd. et président-directeur général de WPP Group USA, Inc. Il a également siégé au conseil d'administration du Nasdaq, Inc. Il a obtenu son MBA à la Harvard Business School.

Principales sociétés S4 CAPITAL PLC Founder S4S Ventures Founder