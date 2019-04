"Dieselgate": L'ex-patron de VW inculpé de fraude en Allemagne

Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés, a ajouté le parquet de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne, sans les identifier.

Martin Winterkorn a démissionné peu après le début du "dieselgate", qui a éclaté en septembre 2015 aux Etats-Unis et déjà coûté à Volkswagen quelque 29 milliards d'euros.

Selon le parquet, Martin Winterkorn est inculpé de fraude, abus de confiance et infraction aux lois sur la concurrence parce qu'il n'a pas agi une fois qu'il était devenu clair, le 25 mai 2014, que des moteurs diesel avaient été manipulés grâce à des logiciels illicites permettant de rendre indétectables les excès de gaz polluants.

Il a négligé d'informer les autorités en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que les clients du logiciel, dont il n'a pas non plus empêché l'installation, ajoutent les procureurs.

Le parquet de Brunswick a précisé que les personnes reconnues coupables de fraude grave étaient passibles de dix ans d'emprisonnement.

Volkswagen n'a pas souhaité faire de commentaire, n'étant pas impliqué dans la procédure.

Martin Winterkorn a déjà été inculpé il y a près d'un an par la justice américaine et accusé de conspiration pour dissimulation.

(Ludwig Burger; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)