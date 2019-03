La SEC poursuit Volkswagen et Winterkorn sur le "dieselgate"

L'action Volkswagen recule de près de 1% à 142,78 euros dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort, troisième baisse la plus marquée de l'indice Dax-30 (+0,15%) et plus fort repli de l'EuroStoxx 50 (+0,23%).

Dans une plainte au civil déposée à San Francisco jeudi soir, la SEC a déclaré qu'entre avril 2014 et mai 2015, Volkswagen avait émis plus de 13 milliards de dollars d'obligations et de titres adossés à des créances sur les marchés américains alors que les dirigeants du groupe savaient que plus de 500.000 véhicules diesel vendus aux Etats-Unis dépassaient largement les seuils d'émissions de pollution autorisés.

Volkswagen "a récolté des centaines de millions de dollars en émettant des titres à des taux plus intéressants pour le groupe", note la SEC, ajoutant que le constructeur "avait menti à plusieurs reprises et induit en erreur les investisseurs, les consommateurs et les autorités américaines de régulation dans le cadre d'une manoeuvre illégale pour vendre ses voitures prétendument 'propres' et des milliards de dollars d'obligations de sociétés et d'autres titres aux Etats-Unis."

Le gendarme de Wall Street souhaite que Martin Winterkorn soit interdit d'exercer une fonction de dirigeant dans une entreprise américaine cotée. La plainte vise également à recouvrer les "gains mal acquis" et obtenir des sanctions et des dédommagements au civil.

Martin Winterkorn, qui a démissionné quelques jours après les révélations sur le scandale de tricherie des tests d'émission polluante de Volkswagen en septembre 2015, a été inculpé par la justice américaine en 2018 et accusé de conspiration pour dissimulation.

Aucun avocat de Martin Winterkorn n'a pu être joint dans l'immédiat vendredi.

La plainte de la SEC "est juridiquement et factuellement incorrecte", déclare Volkswagen dans un communiqué, ajoutant vouloir la contester vigoureusement.

"La SEC a déposé une plainte sans précédent concernant des titres vendus uniquement à des investisseurs avertis n'ayant subi aucun préjudice et ayant reçu l'intégralité de leurs paiements d'intérêts et de capital en temps et en heure", estime le groupe allemand.

(Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

par David Shepardson