La PDG de GM maintient son pari sur les véhicules autonomes

Mme Barra a déclaré aux participants à une conférence de Sanford Bernstein qu'elle voyait une "énorme opportunité de croissance" dans l'unité de véhicules autonomes Cruise de GM, et a prédit que des voitures personnelles auto-conduites seraient sur le marché avant la fin de la décennie.

Mme Barra a réitéré sa prévision selon laquelle Cruise pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de dollars d'ici 2030. GM perd actuellement de l'argent avec Cruise à raison de 2 milliards de dollars par an. Ses rivaux, dont Ford Motor Co et Volkswagen AG, ont mis fin à leurs efforts dans le domaine des véhicules autonomes à mesure que les pertes s'accumulaient.