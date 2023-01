Les travailleurs licenciés de GM en Inde poursuivent la société et le PDG Barra pour des indemnités non payées

GM a cessé de vendre des voitures en Inde en 2017 après des années de faibles ventes, mais son retrait complet du marché a été entaché de complications, notamment des démêlés juridiques avec les travailleurs et l'impossibilité de trouver un acheteur pour une usine dans l'État occidental de Maharashtra après l'échec des négociations avec la société chinoise Great Wall Motor l'année dernière.

GM et les travailleurs de l'usine - qui allèguent un licenciement illégal après que la société a décidé de se retirer - sont enfermés dans des batailles juridiques depuis 2021. Le dernier dépôt signale une escalade dans le conflit, les travailleurs accusant l'unité indienne de GM et ses dirigeants, y compris la PDG Mary Barra, de ne pas suivre les ordonnances du tribunal.

Dans une requête déposée auprès de la Haute Cour de Bombay le 16 janvier, le syndicat des employés de General Motors, qui regroupe 1 086 travailleurs de l'usine, déclare que la société ne leur a pas versé de salaire compensatoire correspondant à 50 % de leur salaire mensuel à partir d'avril de l'année dernière, comme l'avait ordonné un tribunal du travail local, alors qu'il continue d'entendre le litige, selon les documents.

Un dirigeant syndical a déclaré à Reuters que GM doit à ce jour aux travailleurs environ 250 millions de roupies (3 millions de dollars) de salaires, sur la base de l'ordonnance du tribunal industriel.

GM n'a pas répondu à une demande de commentaire. Dans ses précédents dépôts en justice, elle a déclaré que le tribunal industriel avait outrepassé son pouvoir en ordonnant la compensation. La société a précédemment déclaré qu'elle avait essayé de régler la question à l'amiable et avait proposé aux travailleurs une généreuse indemnité de départ.

Le syndicat n'était pas d'accord et a déclaré que GM continuait à "violer de manière flagrante" l'ordonnance du tribunal du travail en ne versant pas un seul centime aux travailleurs. Dans son dernier dépôt, le syndicat a exhorté le tribunal à tenir la société et ses dirigeants pour outrage, et à les punir d'emprisonnement.

"Les travailleurs sont dans l'incapacité de nourrir leur famille, de payer leurs frais médicaux et l'éducation de leurs enfants", a déclaré le syndicat dans son dépôt, qui n'a pas été rapporté auparavant.

L'action en justice devrait être entendue dans les prochains jours.

L'Inde a été un cimetière pour certains constructeurs automobiles occidentaux, en particulier les entreprises américaines, qui ont lutté pour briser la domination du japonais Suzuki Motor et du sud-coréen Hyundai Motor, qui détiennent ensemble une part de marché d'environ 60%. Comme GM, Ford Motor a cessé ses activités en Inde en 2021.

GM a cessé de vendre des voitures en Inde à la fin de 2017, mais l'une de ses deux usines a continué à produire des véhicules pour l'exportation jusqu'en décembre 2020. Après cela, GM a cessé toutes ses activités et a décidé de fermer l'usine de Maharashtra, mais elle n'a pas reçu d'autorisation.

Le gouvernement de l'État a rejeté les demandes de GM de fermer l'usine - une décision qui, selon la société, envoie un "message inquiétant" aux futurs investisseurs potentiels.