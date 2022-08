Avec la réduction de la participation d'Alibaba, le fils de SoftBank se refroidit à l'égard de la technologie chinoise.

Son était autrefois l'un des plus grands pom-pom girls du secteur et Alibaba est son pari le plus célèbre, immensément rentable et, pour ses fans, symbolique de sa clairvoyance et de son sens de l'investissement.

Dans un contexte de forte baisse du marché, cependant, Son réduira la participation de son conglomérat dans Alibaba de 23,7 % à 14,6 % en réglant des contrats à terme prépayés, bien que l'entreprise chinoise reste le principal actif de SoftBank.

"On dirait qu'ils disent 'nous pensons que les perspectives pour la technologie chinoise sont plutôt mauvaises, alors nous allons prendre les devants'", a déclaré Kirk Boodry, analyste chez Redex Research.

Les tensions entre Washington et Pékin ont exacerbé les difficultés des entreprises technologiques chinoises après une répression réglementaire qui a débuté fin 2020.

Alibaba a été ajouté à la liste de surveillance des radiations de la Securities and Exchange Commission américaine en raison d'un différend sur les questions de conformité d'audit pour les entreprises chinoises cotées aux États-Unis.

Les perspectives sombres de l'économie chinoise, alors que Pékin poursuit une politique de zéro COVID qui a conduit à des verrouillages stricts, n'ont pas non plus aidé. Depuis la répression réglementaire, les actions d'Alibaba ont chuté de plus de deux tiers pour valoriser l'entreprise à 250 milliards de dollars.

"Nous devons surveiller la politique du gouvernement (chinois) avec prudence et ne pas être imprudents", a déclaré Son aux actionnaires en juin.

Le recul de M. Son contraste avec son optimisme antérieur à l'égard de la technologie chinoise, qui l'a vu verser 12 milliards de dollars dans le transporteur routier Didi par le biais du premier Fonds Vision de 100 milliards de dollars, qui a également réalisé des investissements démesurés dans Uber et la société d'espace de bureau WeWork.

Didi a provoqué la colère des régulateurs chinois en allant de l'avant avec une offre publique initiale à New York et est maintenant négocié sur le marché hors cote après avoir été retiré de la cote.

SoftBank a été contraint de réduire l'évaluation et, après une série de revirements très médiatisés, Son a réduit la taille des investissements individuels effectués par le biais d'un second fonds plus petit.

À la fin du mois de juin, SoftBank avait enregistré une perte d'investissement brute de 9,3 milliards de dollars sur Didi.

Les autres paris chinois de SoftBank comprennent Full Truck Alliance et JD Logistics.

Le conglomérat est également le principal actionnaire de la société d'IA SenseTime, qui a été mise sur la liste noire de Washington pour des problèmes de droits de l'homme.

Les actions de Sensetime ont chuté de près de la moitié à l'expiration d'une période de blocage à la fin du mois de juin.

Cette semaine, SoftBank a annoncé qu'elle s'était retirée de KE Holdings, qui exploite la plateforme immobilière chinoise Beike, à un prix moyen par action de 23,89 $, contre un prix de revient de 12,91 $.

Le conglomérat s'est engagé à préserver ses liquidités et à réduire ses coûts alors qu'il a enregistré une perte de 50 milliards de dollars dans sa branche d'investissement Vision Fund au cours des six mois précédant la fin juin.

L'opérateur de TikTok, ByteDance, est également un investissement et a été mis en avant comme l'un des huit actifs du premier fonds Vision ayant un potentiel de hausse.

La société basée à Pékin, qui a fait l'objet d'un examen minutieux en Occident concernant sa gestion des données des utilisateurs, n'a pas encore de calendrier pour son introduction en bourse tant attendue, a rapporté Reuters précédemment.

Alibaba "est le seul investissement 'méga-gagnant représentatif' du portefeuille pour le moment", a écrit Travis Lundy, analyste de Quiddity Advisors, dans une obligation sur Smartkarma.

Sans elle, SoftBank est "moins intéressante car très peu du portefeuille reflète maintenant une sorte de "sauce spéciale" d'investissement avant-gardiste", a-t-il écrit.

Pour l'instant, cependant, l'utilisation du capital pour acheter les propres actions de SoftBank est une priorité pour Son. La société a annoncé un rachat d'actions de 400 milliards de yens (3 milliards de dollars) en plus du programme actuel de 1 000 milliards de yens qui doit expirer en novembre.

Les actions de SoftBank ont clôturé en hausse de 5,6 % vendredi, le premier jour de négociation après l'annonce de l'accord avec Alibaba mercredi en fin de journée.

(1 $ = 133,2000 yens)