Des anticipations d'un retrait de la cote font grimper SoftBank

TOKYO, 9 décembre (Reuters) - L'action SoftBank a pris jusqu'à 7% mercredi à la Bourse de Tokyo sur des anticipations d'un retrait progressif de la cote du conglomérat japonais.

Le groupe s'apprête à racheter des actions pour augmenter la participation de son patron et fondateur Masayoshi Son, lui permettant ainsi de pousser vers la sortie les investisseurs restants, a rapporté Bloomberg News.

L'action SoftBank est considérée par ses dirigeants comme victime d'une sous-valorisation chronique et le débat sur un retrait de la cote s'est intensifié après un creux touché par le titre en mars.

Des rachats d'actions records et une série de cessions d'actifs ont permis depuis à l'action de s'envoler vers un plus haut de 20 ans et SoftBank affiche aujourd'hui une capitalisation de près de 115 milliards d'euros, augmentant ainsi la probabilité d'un retrait de la cote.

"SoftBank a grandi pour devenir ce qu'il est grâce à une utilisation enthousiaste de l'argent des autres, ce qui pourrait se terminer par un retrait de la cote", commente Kirk Boodry, analyste chez Redex Research.

Un tel scénario réduirait la capacité de Masayoshi Son à investir ailleurs, ajoute-t-il.

Les retraits de la cote sont rares au Japon, où la présence en Bourse est considérée comme une marque de prestige, et une opposition interne à ce projet est à prévoir.

L'action SoftBank a clôturé mercredi sur un gain de 5,57%.

(Sam Nussey, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)